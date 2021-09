Reforma systemu opieki społecznej w UK – Składka na ubezpieczenie społeczne NI zwiększy się o 1,25 proc.! Co jeszcze się zmieni?

w kwietniu 2022 r. wprowadzona zostanie opłata Health and Social Care Levy w wysokości 1,25 proc., która zostanie włączona do składki na ubezpieczenia społeczne National Insurance Contributions;

zostanie wprowadzony limit wydatków na opiekę społeczną, tak, by nikt w Anglii nie zapłacił więcej niż £86 000 za opiekę w ciągu swojego życia; to odpowiada około trzem latom opieki;

nowy limit £100 000 jest ponad czterokrotnie wyższy niż obecny limit £23 250, co oznacza, że do pomocy będzie się teraz kwalifikować o wiele więcej osób;

