Czerwony księżyc 2019. Kiedy będziemy mogli oglądać ten wspaniały spektakl natury w przyszłym roku?

Zaćmienie księżyca jest najpowszechniejszym i najłatwiej dostrzegalnym zjawiskiem jakie możemy oglądać. Jest też bardzo efektowne. Dowiedzcie się kiedy w przyszłym roku będziemy mogli oglądać krwawy księżyc w Wielkiej Brytanii.

Zaćmienie księżyca występuje wtedy, gdy Słońce, Ziemia oraz Księżyc znajdą się w jednej linii w takiej dokładnie kolejności. Cień naszej planety zasłania wtedy naszego naturalnego satelitę, który przybiera wtedy czerwoną barwę. W przyszłym roku czeka nas aż 5 takich zjawisk. Ponadto czeka nas wiele innych ciekawych spektakli w wykonaniu natury.

6 stycznia - częściowe zaćmienie słońca

Rok 2019 zacznie się z przytupem, ponieważ Słońce zostanie częściowo przysłonięte przez tarczę księżyca już 6 stycznia. Niestety będzie ono widoczne z północno-wschodniej Azji, Północnego Pacyfiku, a także z Władywostoku, Pekinu oraz Tokio.

21 stycznia - zaćmienie księżyca

W styczniu czeka nas jeszcze zaćmienie księżyca, a do tego znajdzie się on w perygeum, czyli będzie najbliżej naszej planety. Wynika to z faktu, że orbita Księżyca jest elipsą więc co jakiś czas znajduje się ona bliżej nas niż zwykle. Zaćmienie to będzie widoczne z zachodniej Europy i Afryki.

6 maja - deszcz meteorytów

Eta Akwarydy -tak nazywa się rój meteorytów, który można obserwować na Ziemi od kwietnia do maja. Rój ten powstał, gdy słynna kometa Halleya przelatywała obok słońca i zgubiła nieco swojego materiału. Meteoryty zostawiają piękne smugi na niebie więc widowisko jest warte zobaczenia.

2 lipca - całkowite zaćmienie Słońca

W tym 2019 roku również będziemy mogli podziwiać całkowite zaćmienie słońca, które będzie widoczne z południowej Ameryki, Europy, Afryki, Azji i Australii.

11 listopada - tranzyt Merkurego

W polski dzień niepodległości będziemy świadkami kolejnego spektaklu zafundowanego przez matkę naturę. Wtedy to nastąpi tranzyt Merkurego. Najmniejsza planeta układu słonecznego znajdzie się między Ziemią, a Słońcem. Zjawisko to powtarza się mniej więcej 13 razy w ciągu 100 lat więc lepiej być jego świadkiem.