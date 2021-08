Czeka nas najwyższa od 2012 roku podwyżka cen biletów kolejowych w Anglii i Walii

Mamy złe informacje dla tych osób, które do pracy dojeżdżają pociągiem - w styczniu 2022 ceny biletów kolejowych mogą wzrosnąć o 4,8%. Mamy do czynienia z najwyższą podwyżkę od ostatniej dekady!

Ceny biletów kolejowych w UK są rokrocznie częściowo regulowane. Wysokość podwyżki jest uzależniona od wskaźnika cen detalicznych (RPI), do którego dodaje się jeden punkt procentowy. Jak wynika z ostatnich wyliczeń ONS RPI za lipiec 2021 wyniósł 3,8%, co oznacza, że ​​ceny za jazdę pociągiem w 2022 roku mogą wzrosnąć o 4,8%. Jeśli do tego dojdzie, to będziemy mieli do czynienia z najwyższym wzrostem kosztów podróży pociągiem od 2012 roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że rząd nie ujawnił swoich planów w tym zakresie. Dodajmy, że kolej na Wyspach czekają w najbliższym czasie poważne zmiany - kontrolę nad usługami kolejowymi przejmuje nowy organ, czyli Great British Railways. Pod uwagę trzeba również wziąć dwa inne czynniki - wpływ pandemii koronawirusa na transport zbiorowy oraz wykorzystanie pociągów do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Jak bardzo ceny biletów pójdą w górę w styczniu 2022?

Jak czytamy na łamach "Guardiana" rząd UK stoi przed poważnym dylematem. Czy spróbować zachęcić dojeżdżających do pracy pociągami niższymi cenami biletów czy może pozwolić firmom kolejowym na podniesienie cen, dzięki czemu mogliby odrobić cześć strat poczynionych przez pandemię? Z jednej strony chce się zachęcać pracowników do powrotu do biur i korzystania z komunikacji zbiorowej, a z drugiej trzeba pozwolić na podniesienie cen biletów - te dwa podejścia wzajemnie się wykluczają. Istnie błędne koło...

Przypomnijmy, w ramach walki ze skutkami pandemii wynikłymi z lockdownu brytyjskie władze podjęły działania w tej sferze i przystąpiły do "bail-outu" przedsiębiorstw kolejowych. Do marca 2021 "zamrożono" wzrost cen biletów ze stycznia, jednak siłą rzeczy spadek pasażerów był wyraźny. W chwili obecnej liczba osób korzystających z kolejowego transportu publicznego jest nadal znacznie poniżej średniej sprzed pandemii w niektórych miastach.

Czy czeka nas najwyższa podwyżka od ostatniej dekady?

"Nie podjęto żadnej decyzji w sprawie krajowych taryf kolejowych. Rząd rozważa różne opcje i w odpowiednim czasie ogłosimy naszą decyzję" - komentował rzecznik ministerstwa transportu powiedział.

Jak bardzo wzrosły ceny biletów kolejowych? Opozycyjna Partia Pracy przedstawiła bardzo konkretne wyliczenia. Roczny bilet okresowy pozwalający na podróżowanie między Birmingham a Londynem wzrośnie o 50% od 2010, do kwoty przekraczającej 12 tysięcy funtów, jeśli styczniowe podwyżki staną się faktem. ​W tym czasie cena biletu okresowego z Coventry do Londynu i ze Swindon do Londynu wzrośnie odpowiednio o 3600 funtów i 3300 funtów