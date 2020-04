Coronavirus Job Retention Scheme Krok po Kroku – Co potrzeba do złożenia wniosku. Część IV

Fot. Getty

Choć system Coronavirus Job Retention Scheme nie został jeszcze udostępniony pracodawcom online, to już teraz wiemy, czego będą oni potrzebowali, aby złożyć wniosek o zapomogę. System powinien zostać uruchomiony z końcem kwietnia.

O pomoc w pokryciu 80 proc. pensji pracowników (max. 2500 funtów) będą mogli wnioskować wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają do 250 pracowników i którzy do dnia 28 lutego 2020 r. przystąpili do brytyjskiego systemu płacowego PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie). Aby uzyskać pomoc w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme pracodawca będzie musiał przedstawić:

numer referencyjny ePAYE;

liczbę pracowników wysłanych na przymusowy urlop z powodu COVID-19;

okres (datę początkową i końcową), za który chciałby uzyskać pomoc w zapłacie wynagrodzeń pracowników;

łączną kwotę pomocy dla wszystkich pracowników (minimalna długość przymusowego urlopu wynosi 3 tygodnie);

numer konta bankowego i kod bankowy;

imię i nazwisko osoby kontaktowej;

numer telefonu.

Pracodawca musi we własnym zakresie obliczyć kwotę zapomogi, o którą chce się ubiegać. HMRC zachowuje natomiast prawo do retrospektywnego sprawdzenia, czy wszystkie roszczenia wysunięte przez pracodawcę były prawnie uzasadnione. Wnioski o dotację można składać kilkukrotnie jednak z uwzględnieniem 3-tygodniowego odstępu. Wnioski mogą być też antydatowane, to znaczy mogą dotyczyć pomocy w zapłacie wynagrodzenia przymusowo urlopowanym pracownikom za okres od 1 marca.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez HMRC, pracodawca otrzyma dotację na podany numer konta bankowego za pomocą brytyjskiego systemu płatności elektronicznych BACS. - Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z faktyczną listą płac, a pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi całą otrzymaną dotację z tytułu wynagrodzenia brutto. Od przyznanej zapomogi pracodawca w żadnym wypadku nie może pobierać jakichkolwiek opłat – precyzuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii księgowej Admiral Tax.

Program pomocowy Coronavirus Job Retention Scheme ma na celu ochronę miejsc pracy. Ale to nie oznacza, że po jego zakończeniu i po powrocie pracowników z przymusowego urlopu, pracodawca nie będzie ich mógł zwolnić. Wszystko to będzie już indywidualnie zależało od kondycji jego firmy.