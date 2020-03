Boris Johnson pisze list do Brytyjczyków i tłumaczy... dlaczego rząd podjął drastyczne środki ochrony przed koronawirusem

Fot. Getty

Boris Johnson, który sam został w piątek zdiagnozowany jako osoba zarażona koronawirusem, napisał do mieszkańców UK list, w którym wyjaśnił, dlaczego jego rząd wprowadził drastyczne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii. List trafi pod brytyjskie strzechy w przyszłym tygodniu.

Oto pełna treść listu Borisa Johnsona do mieszkańców UK:

„Piszę do was, aby przekazać wam najświeższe wiadomości dotyczące kroków, które podejmujemy w celu zwalczenia koronawirusa.

W ciągu zaledwie kilku krótkich tygodni życie codzienne w tym kraju diametralnie się zmieniło.

Wszyscy czujemy, jak głęboki wpływ koronawirus wywiera nie tylko na nas samych, ale także na naszych bliskich i na nasze społeczności.

Całkowicie rozumiem trudności, jakie to zakłócenie spowodowało w waszym życiu, firmach i miejscach pracy.

Ale podjęte przez nas działania są absolutnie konieczne z jednego bardzo prostego powodu.

Jeśli zbyt wiele osób poważnie zachoruje, to NHS nie będzie sobie w stanie z tym poradzić. To będzie kosztować życie. Musimy spowolnić rozprzestrzenianie się choroby i zmniejszyć liczbę osób wymagających leczenia szpitalnego, aby uratować jak najwięcej ludzi.

Dlatego dajemy wam jedną prostą instrukcję – musicie pozostać w domu.

Nie powinniście się spotykać z przyjaciółmi lub krewnymi, którzy nie mieszkają w waszym domu.

Możecie opuszczać dom tylko w ściśle określonym celu, takim jak kupienie jedzenia czy leków, wykonania ćwiczeń raz dziennie i szukania pomocy medycznej.

Możecie podróżować do i z pracy, ale jeśli macie taką możliwość, to powinniście pracować z domu.

Kiedy już musicie wyjść z domu, to powinniście się upewnić, o ile to możliwe, że od ludzi spoza domu dzielą was przynajmniej dwa metry.

Te zasady muszą być przestrzegane. Więc jeśli ludzie będą łamać zasady, to policja nałoży na nich grzywnę i każe się rozejść.

Wiem, że wielu z was będzie głęboko zaniepokojonych skutkami finansowymi [epidemii – przyp.red.] dla was i dla waszej rodziny.

Rząd zrobi wszystko, aby pomóc wam związać koniec z końcem i zagwarantować jedzenie na stole.

Załączona ulotka zawiera szczegółowe informacje na temat dostępnego wsparcia i zasad, których należy przestrzegać.

Najnowsze porady możecie również znaleźć na gov.uk/coronavirus. Od samego początku staraliśmy się wprowadzić właściwe środki we właściwym czasie.

Nie zawahamy się pójść dalej, jeśli tak będą na to wskazywać porady naukowe i medyczne. Dla mnie ważne jest, żeby nie mieć przed wami tajemnic - wiemy, że będzie gorzej, zanim będzie lepiej.

Ale robimy odpowiednie przygotowania i im bardziej wszyscy będziemy przestrzegać zasad, tym mniej żyć zostanie straconych i tym szybciej życie wróci do normy.

Chcę podziękować wszystkim, którzy pracują nad zwalczeniem wirusa, a w szczególności pracownikom naszego fantastycznego NHS i sektora opieki w całej Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

To naprawdę inspirujące, gdy nasi lekarze, pielęgniarki i inni opiekunowie wspaniale stawiają czoła potrzebom chwili.

Tysiące emerytowanych lekarzy i pielęgniarek wraca do NHS, a setki tysięcy obywateli zgłaszają się na ochotników, aby pomóc najbardziej potrzebującym.

Właśnie z tym wspaniałym brytyjskim duchem pokonamy koronawirusa i pokonamy go razem. Dlatego też, w tej wyjątkowej sytuacji w kraju, wzywam was do pozostania w domu, ochrony NHS i ratowania życia.”

Zobacz też: „Poniżej 20 000 zgonów w UK z powodu COVID-19 będzie DOBRYM REZULTATEM” - Szokujące słowa dyrektora medycznego NHS