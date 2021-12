Co trzeci brytyjski kierowca wsiada za kierownicę pijany. Zobacz zatrważające wyniki badania

Fot. Getty

Opublikowano zatrważające wyniki badania przeprowadzonego wśród brytyjskich kierowców. Aż jedna trzecia nie widzi problemu w prowadzeniu samochodu po wypiciu znacznej ilości alkoholu.

Zgodnie z aktualną wiedzą naukową, wypicie określonej ilości alkoholu źle wpływa na funkcje motoryczne, znacząco ograniczając możliwość sprawnego kierowania samochodem. U pijanych kierowców odnotowuje się trudności z utrzymaniem pojazdu na odpowiednim pasie ruchu, a także spowolniony czas reakcji na zdarzenia drogowe takie, jak zmiana świateł, manewry innych pojazdów na drodze, a także pojawienie się pieszych w okolicy jezdni.

Upośledzenie funkcji motorycznych to jednak niestety nie wszystko. Pijani kierowcy są także bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych decyzji na drodze, jak na przykład jazda z dużą prędkością lub wyprzedzanie. Im wyższe stężenie alkoholu we krwi, tym funkcje motoryczne i zdolność oceny sytuacji drogowej są bardziej upośledzone.

Mimo dużej wiedzy i wydawałoby się społecznej świadomości, dotyczącej zagrożenia, jakie stanowią na drogach pijani kierowcy, odsetek wypadków z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu wciąż jest niepokojąco wysoki. W związku z tym, naukowcy przeprowadzili badanie, dotyczące samoświadomości kierowców pijących alkohol. Wyniki badania, opublikowane w czasopiśmie Harm Reduction Journal, okazały się zatrważające.

Co trzeci brytyjski kierowca wsiada za kierownicę pijany

Badacze ostrzegają, że „znaczna liczba osób” uważa, że jest zdolna do kierowania samochodem po przekroczeniu dopuszczalnego limitu stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyniki pokazują, że aż jeden na trzech brytyjskich kierowców nie widzi żadnego problemu w prowadzeniu pojazdu po spożyciu sporej ilości alkoholu. W jaki sposób przeprowadzono to badanie?

Badanie polegało na podawaniu uczestnikom alkoholu i sprawdzaniu alkomatem poziomu ich upojenia. Badani pili alkohol tak długo, aż przekroczyli maksymalny dopuszczalny poziom dla kierowców. Następnie naukowcy pytali badanych, jak oceniają swoją zdolność prowadzenia samochodu. Pomimo iż obiektywnie rzecz biorąc, ilość wypitego alkoholu przekraczała dawkę dopuszczalną dla kierowców w UK, co trzeci badany był przekonany, że wcale nie jest tak bardzo pijany, by nie móc wsiąść za kierownicę i prowadzić samochód zupełnie normalnie. Jak zatem widać, znaczna część brytyjskich kierowców błędnie ocenia swój stan po wypiciu alkoholu, przeceniając swoją zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.