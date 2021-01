Co to znaczy być Brytyjczykiem? Zobacz ostatni HIT internetu! [WIDEO]

Brytyjczyk o tym, co to znaczy być Brytyjczykiem!

Co to w zasadzie znaczy "być Brytyjczykiem"? Zastanawialiście się nad tym? Pewien Brytyjczyk postanowił w humorystyczny sposób skomentować tę kwestię. To, co powiedział viralowo rozeszło się po internecie!

W zasadzie "kim jest" Brytyjczyk to doskonale wiemy - to po prostu ogół obywateli, ewentualnie mieszkańców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. British citizens). Są to wszyscy Anglicy, Szkoci, Walijczycy i Irlandczycy z Północy. Z kolei termin "brytyjskość" (ang. Britishness) funkcjonuje jako określenie wspólnej, ogólnobrytyjskiej więzi narodowej, ale tu zaczynają się kłopoty z tym czy ktoś czuje się bardziej Szkotem, niż obywatelem UK. To jednak temat na inną dyskusję!

Wracając jednak do głównego pytania - co to znaczy "być" Brytyjczykiem? W humorystyczny sposób tę kwestię podjął pewien (jak zakładamy!) Brytyjczyk, nagrał film i wpuścił go w sieć. I mamy hicior!

Zobaczcie sami:

No i co sądzicie? Zgadzacie się z tym, co zostało powiedziane w tym filmiku? W punkt czy raczej poza tarczą? Zapraszamy do komentowania tej kwestii na naszym profilu na naszym FB!

Warto również dla kontekstu przytoczyć cytata polskiego mistrza fantastyki, Andrzeja Sapkowskiego, ojca Wiedźmina: "Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną".

Redakcja zastrzega, iż powyższy materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autora/autorki i nie reprezentuje poglądu redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

