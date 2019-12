Co powie królowa Elżbieta II składając życzenia świąteczne? Kiedy i gdzie będzie można je obejrzeć?

Co w tym roku powie Elżbieta II?

Jakie życzenia świąteczne złoży w tym roku królowa Elżbieta II? Zwracając się do narodu z okazji Bożego Narodzenia brytyjska monarchini zwróci uwagę, że rok 2019 był "dość wyboisty". Ma powiedzieć też, że ścieżka nigdy nie jest "gładka", ale "małe kroki" mogą wyleczyć podziały.

Rzeczywiście, rok 2019 był bardzo burzliwy, zarówno dla brytyjskiej rodziny królewskiej, jak i dla całego kraju i wszystko wskazuje na to, że zbliżający się 2020 będzie jeszcze bardziej intensywny i niełatwy. Czeka nas 365 dni ciężkiej pracy nad Brexitem, co zapewne poskutkuje jeszcze głębszym podziałem kraju. Ale i za rodziną królewską ciężki rok. Mąż Elżbiety II, 98-książę Edynburga spędził kolejną noc w szpitalu. Oficjalnie Pałac Buckingham zapewnia, że książę Filip udał się tam w związku z "wcześniej istniejącym stanem", za radą swojego lekarza dotyczącą "obserwacji i leczenia". Nie wiemy zbyt wiele o stanie zdrowia księcia małżonka - książę Karol zapewniał, że ma zapewnioną jak najlepszą opiekę...

W zeszłym roku Filip wycofał się z pełnienia oficjalnych funkcji, a w styczniu miał wypadek samochodowy podczas jazdy w pobliżu majątku królowej w Sandringham w Norfolk. Jemu samemu nic się nie stało, ale ucierpiały dwie inne kobiety, które wymagały wizyty w szpitalu. Z kolei we wrześniu książę i księżna Sussex publicznie ujawnili swoje zmagania podczas podróży po Południowej Afryce. Księżna Meghan w świetle reflektorów opowiadała o trudach bycia częścią rodziny królewskiej i relacjach z innymi jej członkami.

Największy skandal dotyczył jednak księcia Yorku i jego związków z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, który zabił się w sierpniu. W minionym miesiącu, po skandaliczny, wywiadzie udzielonym BBC, książę Andrzej został "zamieciony pod dywan" i podjął decyzję o wycofaniu się z życia publicznego po wywiadzie dla BBC.

Świąteczne życzenia królowej Elżbiety II zostaną wyemitowane na antenie BBC One w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, o godzinie 15:00. Nagrane one zostały tuż przed tym, jak książę Filip został przyjęty do szpitala.

Co konkretnie będzie miała na myśli królowa Elżbieta II, kiedy będzie mówić o "wyboistym" roku 2019? Tego rzecz jasna nie wiemy, ale zajmujący się sprawami rodziny królewskiej korespondent BBC Nicolas Witchell zwraca uwagę na kilka kontekstów tego sformułowania. W pierwszym rzędzie chodzi rzecz jasna o podzielony projektem wyjścia z UE naród brytyjski. Królowa mówiąca o "długotrwałych różnicach" oraz "małych krokach podjętych w wierze i nadziei, że mogą przezwyciężyć głęboko zakorzenione podziały" z pewnością odniesie się przede wszystkim do obecnej sytuacji politycznej.