Brytyjczyk bez kończyn musiał trzy razy w ciągu jednego roku udowadniać, że nie jest zdolny do pracy

Fot. Facebook

58-letni Kevin Donnellon, który urodził się bez rąk i nóg, a także z poważnymi deformacjami ciała, został zmuszony w 2019 r. do trzykrotnego udowadniania, że nie jest zdolny do pracy. Brytyjczyk zarzucił rządowi na łamach jednej z brytyjskich gazet, że „wybiera sobie osoby niepełnosprawne na cel ataku”.

Kevin Donnellon ma szczęście, że żyje. Brytyjczyk jest jedną z niecałych 500 osób w UK, które jeszcze żyją, a które urodziły się na Wyspach bez kończyn (lub ze zdeformowanymi kończynami) na skutek przyjmowania przez ich matki w czasie ciąży talidomidu. Substancja ta, dostępna na przełomie lat 50. i 60. bez recepty w wielu państwach świata, miała działanie przeciwwymiotne, przeciwbólowe, usypiające i hipnotyczne, i była powszechnie przepisywana kobietom, które ciężko znosiły ciążę. Niestety szybko się okazało, że talidomid powoduje poważne uszkodzenia płodu, a szczególnie negatywnie wpływa na płód podczas pierwszych 50 dni ciąży. Ofiarami talidomidu padło na całym świecie ok. 12 tysięcy dzieci, z których ok. 4 tysiące zmarło przed ukończeniem pierwszego roku życia.

PORADNIK: Kiedy w okresie świątecznym wypłacane będą pieniądze z Universal Credit i pozostałych benefitów?

Kevin Donnellon ma prawo do dożywotniego zasiłku, ale tylko w tym roku aż trzy razy musiał udowadniać, wypełniając formularz Personal Independence Payment (PIP) i dwa formularze „capability for work’ dla Universal Credit (zasiłek ma zastąpić Employment and Support Allowance), że nie jest zdolny do pracy. Brytyjczyk faktem tym jest nie tylko zniesmaczony, ale i rozzłoszczony, ponieważ jest przekonany, że wszystkie jego dane muszą się gdzieś znajdować w systemie i że urzędnicy muszą wiedzieć, iż jego sytuacja się nie zmieni. „To jest niewybaczalne. Pytania są nachalne i bardzo osobiste. Takim się urodziłem, więc myślę, że to znajduje się w systemie. Przecież moje ręce i nogi nie odrosły” - poskarżył się 58-letni Brytyjczyk na łamach dziennika „Metro”.

Zobacz: Podwyżka Universal Credit od 2020 roku. Zobacz, o ile wzrosną zasiłki

The Department for Work and Pensions tłumaczy się, że potrzeba wypełnienia formularzy wiąże się z przechodzeniem z zasiłku Disability Living Allowance na Personal Independence Payment i że osoby, które mają stwierdzoną niepełnosprawność, muszą jedynie potwierdzić swoje dane wypełniając 10-stronicowy formularz.

>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT UNIVERSAL CREDIT! PRZECZYTAJ NASZ PORADNIK>>