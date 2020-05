Co piąty Brytyjczyk jest gotów celowo zakazić się koronawirusem, żeby tylko wrócić do "normalnego" życia

Co piąty Brytyjczyk jest gotów zakazić się koronawirusem tylko po to, aby móc później wrócić do normalnego funkcjonowania, jeśli brytyjski rząd zdecyduje się na wprowadzenie "paszportów immunologicznych".

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Redfield and Wilton Strategies dla brytyjskiego tabloidu "The Daily Mail" wygląda na to, że niektórzy z Brytyjczyków są już tak bardzo zmęczeni lockdownem, że są gotowi nawet przechorować Covid-19, byle tylko później wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania! Aż 19% ankietowanych zadeklarowało, że jest w stanie zakazić się koronawirusem i przejść przez potencjalnie śmiertelną chorobę, jeśli później wiązałoby się to z otrzymaniem specjalnego dokumentu, którzy pozwoliłby im obejść obostrzenia wynikające z lockdownu. Rzecz jasna, jeśli udałoby się im przeżyć, a ich organizm wytworzyłby konieczne przeciwciała.

Przypomnijmy, według doniesień "Guardiana" prace nad wprowadzeniem "paszportów zdrowia" w Wielkiej Brytanii nie tylko trwają, ale są już bardzo zaawansowane. Brytyjski rząd prowadzi rozmowy z firmami, które potencjalnie w ciągu kilku miesięcy będą w stanie wprowadzić taką technologię w życie.

A Wy, co o tym sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czekamy na Wasze komentarze na naszym FB i wzięcie udziału w poniższje ankiecie:

Jak by to miało działać? Dane w paszporcie były powiązane literalnie z "twarzą" jego właściciela i weryfikacja odbywałaby się na podstawie skanu przed wejściem do baru, pubu, biura, kina czy innego obiektu tego typu. W ten sposób osoby zdrowe i odporne mogłyby wrócić do "normalnego" życia.

Dodamy, że Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega, że wciąż nie ma naukowych dowodów na to, że "przechorowanie" Covid-19 uodparnia przed kolejnym zakażeniem.

Jak wynika z ankiety zleconej przez "Maila" aż 71% pytanych Brytyjczyków nie zakaziłaby się celowo koronawirusem w celu "przechorowania" Covid-19 i uzyskania potencjalnej "przepustki" do normalnego życia, jeśli rząd zdecydowałby się na wprowadzenie owych "paszportowó". Z kolei 10% odpowiedziało, że po prostu nie wie, a wspomniane wyżej 19% jest gotowe podjąć to ryzysko.