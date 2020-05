Kiedy zostaną wznowione loty? Oto aktualizacje dotyczące Ryanaira, Easyjet, British Airways czy Jet2

Wielka Brytania pozostanie objęta lockdownem do co najmniej 7 maja i żadne regularne loty nie zostaną wznowione do tego terminu. Jednak linie Ryanair, Easyjet i British Airways podały przypuszczalny czas powrotu do standardowego harmonogramu lotów.

Kiedy tylko kraje europejskie najbardziej dotknięte kryzysem związanym z epidemią, jak Włochy czy Hiszpania, zaczęły luzować obowiązujące restrykcje dotyczące izolacji, wiele linii lotniczych zaczęło planować powrót do normalnego harmonogramu lotów.

Kiedy loty zostaną wznowione?

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obecnie jakiekolwiek podróże, chyba że są one niezbędne. Każdy z europejskich krajów podejmuje jednak własne decyzje dotyczące ew. zamknięcia granic, jednak unijne regulacje dopuszczają nadal przemieszczanie się zgodnie z prawem do swobodnego przepływu osób.

Eksperci sugerują, że podróżowanie może powoli wrócić do normy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Wprawdzie loty na maj zostały anulowane, za wyjątkiem tych koniecznych, jednak niektóre linie lotnicze podały przybliżone daty powrotu do normalnego harmonogramu lotów w lipcu i sierpniu.

Ryanair

Obecnie Ryanair zawiesił aż 99 proc. swoich lotów, a Michael O’Leary podkreśli, że nie wznowi ich dopóki będzie zmuszony do kursów, w których na pokładzie połowa miejsc będzie pusta zgodnie z zachowaniem dystansu społecznego pasażerów.

Szef Ryanaira poinformował, iż oczekuje, że 80 proc. samolotów linii powróci do normalnego harmonogramu lotów do września, jeśli loty w Europie zostaną wznowione na początku czerwca. Stanie się tak tylko w przypadku, gdy irlandzkie linie będą mogły sprzedawać bilety na wszystkie miejsca w samolotach.

British Airways

Obecnie linie British Airways latają w trybie limitowanym, jednak poinformowano, że zamierzają podać datę spodziewanego powrotu do trybu normalnego. BA twierdzi, że rozkład lotów jest nieustannie monitorowany i zaleca się klientom sprawdzenie najbardziej aktualnych informacji na stronie internetowej linii.

Easy Jet

Linie Easy Jet podały, że nie rozważają wznowienia lotów w maju i poinformowały w oświadczeniu, że „znajdują się w stałym kontakcie z regulatorami jak EASA i CCA” w tej sprawie. Cała flota jest przygotowana do tego, abyśmy mogli wystartować częściowo w ciągu 14 dni od dania zielonego światła. Linie podkreśliły także, że poluzowanie restrykcji dotyczących podróży uzależnione jest od poszczególnych krajów.

Tui

Planowanie wakacji z Tui jest nadal uznawane za możliwe, jednak jakakolwiek data przed 14 maja uznawana jest za nierealną.

Jet2

Jak poinformowały linie Jet2 – nie planują powrotu do standardowego harmonogramu przed 17 czerwca, a data ta także może ulec zmianie w zależności od regulacji rządowych. Klienci, którzy mają zarezerwowane loty do tego terminu, będą informowani na bieżąco przez linie lotnicze.