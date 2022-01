Co dobrego czeka Polaków na Wyspach w 2022 roku?

Od prawie dwóch lat tematem przewodnim rozmów między ludźmi, artykułów w mediach na całym świecie, opracowań naukowców, a nawet tematem filmów i piosenek jest pandemia koronawirusa i wszystko, co jej dotyczy. Możemy więc śmiało powiedzieć, że jedynym czego naprawdę życzylibyśmy sobie i naszym bliskim w 2022 roku to uporanie się z tym paskudnym przeciwnikiem, bo reszta jakoś i tak się ułoży. Trzeba wziąć pod uwagę, że do katastrofalnych następstw pandemii dochodzą jeszcze nieprzewidywalne efekty Brexitu, skutkujące ogromnymi podwyżkami w 2021 roku, a nawet pustymi półkami w sklepach. To był naprawdę ciężki okres dla wszystkich w Wielkiej Brytanii, w tym dla Polaków tu mieszkających. Czy jednak te dwa lata nie zmieniły nas na tyle, że całkowicie przewartościowaliśmy swoje priorytety, w tym nasze podejście do życia?

Czy przypadkiem Covid 19 nie przyczynił się do tego, że pozbyliśmy się z naszego kręgu toksycznych znajomych, nauczyliśmy się bardziej dbać o siebie i o kontakty z najbliższymi, zaczęliśmy też doceniać małe rzeczy, pielęgnować krótkie chwile szczęścia, a to, co kiedyś było najważniejsze stało się mniej istotne? Może właśnie 2022 rok będzie tym czasem, w którym Polacy na Wyspach uświadomią sobie, że życie jest tu i teraz i zamiast ciągle narzekać (na pogodę, na szefa, na Anglików, na wysokie ceny, etc.) należy po prostu cieszyć się życiem. Nawet jeśli pandemia nie da o sobie zapomnieć, ceny prądu, gazu i żywności jeszcze podskoczą, to my się w 2022 roku i tak nie poddamy. Polacy jak nikt inny umieją sobie radzić w kryzysie i wiązać koniec z końcem nawet wtedy, kiedy inni się już dawno poddali. Spróbujmy więc znaleźć plusy, minimalizując minusy 2022 roku.

PLUS 2022: według miliardera Billa Gatesa skończy się pandemia koronawirusa

Miliarder Bill Gates w swoim ostatnim wpisie na blogu, w którym przedstawił czytelnikom swoje prognozy na 2022 rok stwierdził, że w przyszłym roku koronawirus SARS-CoV-2 przestanie być globalnym zagrożeniem. Według prognoz Gatesa prawdopodobne będzie dalsze, endemicznie istnienie wirusa, czyli nadal będzie się utrzymywał stały poziom infekcji na ograniczonym obszarze, jednak nie należy się będzie spodziewać pandemii, czyli gwałtownie rosnących zakażeń w wielu miejscach świata. Według miliardera do zakończenia pandemii przyczyni się przede wszystkim łatwy dostęp do szczepionek, leków i opieki medycznej. Założyciel Microsoftu uważa, że szansa zachorowania nie będzie stanowiła już znaczącego czynnika ryzyka dla przeciętnego człowieka. „Ryzyko zarażenia nie będzie kluczowe przy podejmowaniu decyzji o tym, czy należy wyjść do kina lub pójść popracować do biura” - napisał. Znaczenie wirusa ma według miliardera systematycznie maleć, aż za kilka lat ludzie będą myśleć o COVID-19 tylko podczas corocznej szczepionki na grypę i koronawirusa. Kto, jak kto, ale Bill Gates na pewno wie, co pisze...

PLUS 2022: gospodarka Wielkiej Brytanii urośnie w siłę

Eksperci przewidują, że w 2022 r. brytyjska gospodarka prześcignie wszystkie inne kraje G7. Gospodarka UK ma według nich urosnąć o 4,8 proc., czyli o wiele więcej, niż gospodarka Francji (4,4 proc.), Niemiec (4 proc.) i Stanów Zjednoczonych (3,5 proc.). Podobne prognozy przedstawili także ekonomiści HSBC, którzy dla Wielkiej Brytanii przewidują wzrost na poziomie 4,7 proc. Dla porównania wskazują oni, że gospodarka Włoch wzrośnie w 2022 r. o 4,3 proc., a gospodarka Japonii zaledwie o 2,2 proc. Te - jakże optymistyczne prognozy - związane są w dużej mierze z prowadzonym właśnie na Wyspach programem szczepień, w ramach którego członkowie dorosłej populacji otrzymują już trzecią dawkę szczepionki, czyli booster. Na wzrost PKB w znaczącym stopniu ma wpłynąć skok w produkcji, który może sięgnąć nawet 7 proc. I to jest bardzo pokrzepiająca wiadomość.

MINUS 2022: czekają na ogromne podwyżki

To, co wieszczą ekonomiści na 2022 rok nie wygląda za dobrze: stagnacja płac, rosnące podatki i rachunki za energię mogą według nich doprowadzić do drastycznego wzrostu kosztów życia na Wyspach. 2022 rok może być ciężki dla wielu mieszkańców Wysp ze względu na rosnące koszty utrzymania i niezadowalające płace. Wzrosną rachunki za energię, podatki będą wyższe, a to obniży budżety gospodarstw domowych średnio o 1200 funtów. Najgorszym miesiącem ma być kwiecień, ponieważ właśnie wtedy uderzą w nas ogromne podwyżki rachunków za gaz i energię elektryczną, przewidziana jest także podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Minister ds. pracy i emerytur w Gabinecie Cieni Jonathan Ashworth powiedział: "Rachunki za ogrzewanie idą w górę, zbliżają się podwyżki podatków, płace są w stagnacji, likwidacja dodatku do Universal Credit mocno uderzyło w rodziny zmagające się z problemami. Wszystko podczas gdy ceny w sklepach rosną, a inflacja grozi erozją wartości oszczędności i emerytur". Wielu ekonomistów twierdzi, że nawet Omikron i wszystkie szkody, które niesie nie będą aż tak bolesne dla mieszkańców Wysp jak planowane na 2022 rok ogromne podwyżki.

PLUS 2022: dużo dni wolnych od pracy

W tym roku będziemy mogli się cieszyć aż 54 dni wolnego biorąc tylko 22 dni urlopu. Pierwszy Bank Holiday wypada już 3 stycznia, ponieważ 1 stycznia wypada w sobotę. Oznacza to, że wtedy też będziemy mogli w Anglii cieszyć się pierwszym długim weekendem w 2022 roku. Jeśli weźmiemy urlop od 4 do 7 stycznia – to wliczając Bank Holiday przypadający na 3 stycznia – możemy mieć cały tydzień wolny. W kwietniu Good Friday wypada 15 kwietnia, a Easter Monday 18 kwietnia. Jeśli weźmiemy cztery dni urlopu między 19 a 22 kwietnia, możemy mieć 10 dni wolnego. W maju natomiast możemy zaplanować sobie urlop od 3 do 6 maja i skorzystać z tygodnia wolnego dzięki Bank Holiday 2 maja. W czerwcu dni ustawowo wolne wypadają 2 i 3 czerwca, wystarczy więc wziąć urlop od 30 do 1 czerwca, aby mieć tydzień wolny. W sierpniu Summer Bank Holiday wypada 1 sierpnia w poniedziałek. Jeśli dobierzemy od 2 do 5 sierpnia urlop, możemy wybrać się na tygodniowe wakacje. W 2022 roku święta wypadają w poniedziałek (26 grudnia) i we wtorek (27 grudnia), jeśli więc od środy do piątku zarezerwujemy sobie urlop - możemy mieć wolny cały tydzień.

PLUS 2022: pandemia przewartościowała nasze priorytety

Podczas lockdownów ogromna liczba osób zgłosiła chęć zaadoptowania bezdomnych czworonogów uznając, że nie ma nic gorszego niż siedzenie samemu w czterech kątach. Wielu Brytyjczyków i Polaków zaczęło gotować na co dzień w domu, do czego zostali niejako przymuszeni przez lockdown. Wielu z nas ukończyło kursy doszkalające, w tym językowe, online. Odnowiliśmy przez internet niejedną urwaną - z powodu codziennego pośpiechu i odległości - znajomość. Zaczęliśmy doceniać zdrowie i przestaliśmy myśleć tylko o tym ile zarobiliśmy i zaoszczędziliśmy. Wielu z nas pokochało spacery (przez pewien czas jedyną rozrywkę poza domem na którą zezwolił nam w tym czasie rząd) i bliżej zainteresowało się pięknymi miejscami w Wielkiej Brytanii. Niejeden z nas zaczął praktykować, jogę ucząc się asan na lekcjach zamieszczanych na youtube, wielu też zaczęło grać w szachy i gry planszowe z domownikami. Nawiązaliśmy ze sobą bliższą więź, zastanowiliśmy się nad popełnionymi wcześniej błędami. Kto sam z sobą zaznał 10-dniowej kwarantanny ten lepiej poznał smak samotności, co w wielu przypadkach sprawiło, że odnowiła się (porzucona wcześniej) chęć na poznanie swojej drugiej połówki. Doceniliśmy bardziej każdy kontakt z bliskimi, wiedząc, że spotkanie face to face jest niemożliwe. Niektórzy zrobili czystki w gronie swoich znajomych. Zwolennicy szczepionek usunęli z grona znajomych "antyszczepionkowców", a "płaskoziemcy" usunęli z Facbooka zaszczepionych. Pandemia koronawirusa dla nikogo nie była obojętna - na każdego miała jakiś wpływ.

PLUS CZY MINUS 2022: na pandemię nie mamy wpływu, ale mamy go na nasze życie

Tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, co przyniesie nam 2022 rok. Jednego możemy być pewni: jeśli my nie zadbamy o siebie i swoich bliskich, to na pewno żaden rząd ani korporacja za nas tego nie zrobi. Musimy wierzyć, że ten rok będzie dla nas dobry, owocny i ani wielkie podwyżki, ani Brexit ani pandemia nie zachwieją w nas wiary w to, że wszystko co dobre jeszcze przed nami. Czego Czytelnikom “Polish Express” i sobie również życzę. Dobrego roku 2022!

autorka: Ilona Korzeniowska