Jakie postanowienia noworoczne królują wśród Brytyjczyków u progu 2022 roku? [LISTA]

Fot. Getty

Jak co roku z nocą sylwestrową i początkiem nowego okresu kalendarzowego nieodłącznie związane są postanowienia noworoczne. Jakie postanowienia okazały się najbardziej popularne wśród Brytyjczyków w tym roku?

Koniec starego i początek nowego roku jest dla wielu osób na całym świecie dobrą motywacją do snucia planów, a także do podjęcia decyzji o zmianie jakiegoś aspektu swojego życia. W tym właśnie celu spora część ludności Globu w Sylwestra lub Nowy Rok robi postanowienia noworoczne.

Jakie wyzwania Brytyjczycy najczęściej stawiają sobie w 2022 roku? Jak duży odsetek Brytyjczyków w ogóle podejmuje jakiekolwiek postanowienia noworoczne? Takie pytania zadał YouGov w swojej najnowszej ankiecie. Oto, jakie wyniki uzyskano.

Jak wiele osób podejmuje postanowienia noworoczne?

Choć odsetek osób, które deklarują podjęcie postanowień noworocznych jest w tym roku wyższy niż w rok temu, jest to wciąż procent stosunkowo niewielki. Według badania YouGov, 16 proc. Brytyjczyków podejmie w tym roku noworoczne postanowienia, natomiast 12 miesięcy temu było to zaledwie 11 proc. Często jedna osoba bierze na siebie nawet więcej niż jedno wyzwanie noworoczne.

Co ciekawe, postanowienia noworoczne okazują się domeną młodych osób. W grupie wiekowej 18-24 lata do podejmowania noworocznych wyzwań przyznała się niemal co trzecia osoba (32 proc.), natomiast w grupie wiekowej 55+ lat do postanowień przyznała się jedynie co dziesiąta osoba (10 proc.).

Ile osób zrealizowało ubiegłoroczne postanowienia?

Z drugiej strony, można zapytać także o to, ilu osobom udało się dotrzymać swoich postanowień ubiegłorocznych. Takie też pytanie zadano w ankiecie YouGov i okazało się, że 31 proc. badanych stwierdziło, że w 2021 roku dotrzymało wszystkich swoich postanowień noworocznych, natomiast 44 proc. stwierdziło, że część postanowień została zrealizowana, ale część nie. Żadnego postanowienia noworocznego nie udało się zrealizować 19 proc. badanych.

Jakie postanowienia noworoczne królują wśród Brytyjczyków u progu 2022 roku?

Ankieta YouGov pokazała, że wśród postanowień noworocznych, cztery wybory są szczególnie popularne wśród Brytyjczyków.

Na samym szczycie listy najpopularniejszych postanowień noworocznych wśród Brytyjczyków już trzeci rok z rzędu znalazło się zdrowie i sprawność fizyczna. Postanowienia dotyczące ćwiczeń i ogólnej poprawy kondycji fizycznej zadeklarowała niemal połowa (49 proc.) osób robiących w tym roku postanowienia.

Na drugim miejscu pojawiła się rzecz mocno związana z aktywnością fizyczną – czyli dieta. Postanowienia dotyczące poprawy diety powzięło w tym roku 41 proc. osób, natomiast 40 proc. w 2022 roku zamierza schudnąć (z czego 34 proc. stanowią tu mężczyźni, a 44 proc. kobiety). Na czwartym miejscu wśród najbardziej popularnych w tym roku postanowień noworocznych pojawiło się oszczędzanie pieniędzy. Wyzwanie finansowe postanowiło podjąć 39 proc. badanych robiących postanowienia noworoczne w 2022 roku.

Pozostałe najczęściej podejmowane przez Brytyjczyków w tym roku postanowienia noworoczne można przejrzeć na grafice YouGov opublikowanej na Twitterze:

What New Year's resolutions are Britons making for 2022? (% of those 16% of Brits who are making New Year's resolutions)



Exercise/fitness: 49%

Diet: 41%

Lose weight: 40%

Save money: 39%

Career goals: 19%https://t.co/91CMcZFDxxpic.twitter.com/LhkOcoyLID — YouGov (@YouGov) December 29, 2021