Co dalej z emigracją? Wrócić do PL, zostać w UK, a może wyjechać gdzieś indziej? [wyniki ankiety]

Fot. Getty

Jakie plany związane z emigracją mają Polacy, którzy mieszkają lub mieszkali w Wielkiej Brytanii? Oto wyniki ciekawego sondażu.

Jakie opcje związane z emigracją są popularne wśród Polaków, mieszkających - teraz lub w przeszłości - w UK? Na jednej z grup powrotowych zapytał o to pewien internauta. W swoim poście na Facebooku napisał on tak: „Chciałbym zadać pytanie wam i zobaczyć jak to jest. Jakie masz plany? Zapraszam do ankiety”.

W poście tego internauty prawdopodobnie nie byłoby nic szczególnie nadzwyczajnego, gdyby nie forma, jaką wybrał. Otóż internauta ten postanowił przeprowadzić sondę, w której Polacy wybierali różne opcje związane z emigracją, takie jak na przykład „wrócić do Polski” czy „zostać w UK”.

Podsumowanie wyników ankiety facebookowej na temat planów emigracyjnych Polaków z UK



Zostać w UK czy wrócić do Polski?

Jak to zwykle w ankietach na Facebooku bywa - osoby odpowiadające na zadane pytanie mogły dopisywać własne opcje. I tak, do oprócz podstawowych opcji typu „wrócić” i „zostać”, pojawiły się też opcje dotyczące reemigracji, a także dalszej emigracji do kolejnego kraju, innego niż Polska i Wielka Brytania. Jaki odpowiedzi okazały się najbardziej popularne?

W ankiecie wzięło udział bardzo wiele osób, bo około 1000. Z tego 52 proc. facebookowiczów wybrało odpowiedź „zostać w UK”, a 30 proc. „wrócić do Polski”. Te dwie odpowiedzi były najczęściej wybierane. Na dalszych miejscach pojawiły się takie opcje jak:

reemigracja - „wrócić z Polski z powrotem do UK”: 6 proc.

„zostać w Polsce i nie zamierzam nigdzie wyjeżdżać”: 3 proc.

dalsza emigracja - łącznie odpowiedzi „wyjechać z UK, ale nie do Polski” i „przeprowadzka z UK dalej w świat”: 3 proc.

„zastanawiam się”: 1 proc.

Podsumowanie wyników przedstawia zamieszczona wyżej grafika, a poniżej możecie przedstawić swoje plany emigracyjne, oddając głos w naszej ankiecie.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!