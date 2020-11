Masz zaplanowany lot na grudzień lub styczeń w Ryanairze? Możesz go przebukować bezpłatnie

Władze Ryanair zdecydowały się pójść na rękę swoim klientom. Podjęto decyzję o wydłużeniu zniesienia dodatkowych opłat za zmianę rezerwacji wcześnie zaplanowanego lotu.

Zgodnie z decyzją taniego irlandzkiego przewoźnika zniesienie opłat za zmianę rezerwacji lotu zaplanowanego w okresie grudzień 2020-styczeń 2021 będzie bezpłatne. Tym samym Ryanair zdecydował się na przedłużenie polityki przyjaznej (przynajmniej do pewnego stopnia) dla swoich pasażerów. Trzeba jednak w tym miejscu zastrzec, że zmian w swojej rezerwacji można dokonywać tylko do 7 dni przed pierwotnie zaplanowanym wylotem. Regulacje te będą obowiązywać do 30 września 2021 roku.

Ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują Ryanairem

Irlandzkie tanie linie lotnicze zaznaczają, że ich ruch ma na celu zapewnienie "spokoju duchu" ich klientom w tym trudnym okresie. "Plany się zmieniają, więc aby zapewnić naszym klientom jak największą elastyczność, przedłużyliśmy rezygnację z opłaty za zmianę lotu na wszystkie rezerwacje w grudniu i styczniu" - komentowała w oficjalnym komunikacie Dara Brady, dyrektor ds. marketingu Ryanaiara.

"Klienci mogą rezerwować swoje podróże na Boże Narodzenie, Wielkanoc i na lato 2021 ze świadomością, że jeśli będą musieli odłożyć lub zmienić swoje plany to mogą to zrobić bez ponoszenia dodatkowych opłat" - dodawała Brady.

Możliwość zmiany zabukowanego wcześniej lotu pozostanie bezpłatna!

Przypomnijmy, regulacje "no change fee" miały pierwotnie zastosowanie do rezerwacji dokonanych po 10 czerwca na podróże w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie, a teraz zostały prolongowane do grudniu i stycznia. Wszelkie różnice w cenie będą nadal obowiązywać. Zmiany dokonane w rezerwacjach, które zostały zarezerwowane w ramach promocji sprzedaży miliona lotów we wrześniu, nadal będą obciążone opłatą.

Przypomnijmy, szef irlandzkich tanich linii lotniczych Micheal O`Leary w programie BBC zapowiedział, że klienci Ryanaira nie otrzymają zwrotu kosztów za loty, które odbędą się w listopadzie, pomimo tego, że brytyjski rząd zakazał wszystkich podróży lotniczych poza tymi, które są niezbędne. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: "Ryanair nie zwróci pieniędzy za bilety na loty, które odbędą się w listopadzie POMIMO zakazu".

Oprócz tego dyrektor generalny Ryanaira twierdzi, że każdy pasażer, który dokonał rezerwacji na lot samolotem taniego przewoźnika i zażądał zwrotu pieniędzy do końca lipca otrzymał już należne mu pieniądze. Według Which? nie jest to jednak prawda. Jak jest naprawdę? Tę kwestię wyjaśniamy w tym tekście: "Wszyscy pasażerowie otrzymali zwrot pieniędzy" - podkreśla szef Ryanaira odpowiadając na skargi pasażerów [WIDEO]".

