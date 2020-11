Osoby, które odmówią zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, mogą zostać zwolnione z pracy?

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii mnożą się spekulacje na temat tego, czy szczepionka przeciwko koronawirusowi może stać się dla wszystkich obowiązkowa. Jeszcze kilka dni temu minister zdrowia Matt Hancock zaznaczył w jednym z wywiadów, że decyzję o zaszczepieniu się każdy mieszkaniec UK podejmie indywidualnie, ale już deputowany Partii Konserwatywnej Tom Tugendhat ostrzegł, że każdy, kto odmówi szczepienia, może mieć problem z powrotem do normalnego życia.

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy na łamach Polish Express, że rząd UK nie zamierza wprowadzać w UK obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Matt Hancock powiedział w jednym z wywiadów, że „szczepienia przeciwko koronawirusowi nie będą obowiązkowe”, natomiast z informacji, do których dotarli dziennikarze BBC miało wynikać, że szczepionka przeciwko COVID-19 nie ma nawet stać się szczepionką rutynowo podawaną dzieciom ze względu na to, że wśród najmłodszych ryzyko ciężkiego przebiegu choroby jest nadzwyczaj niskie.

Kto się nie zaszczepi przeciwko COVID-19 pozostanie na marginesie społeczeństwa?

Stanowiska ws. obligatoryjności szczepień są jednak w Partii Konserwatywnej podzielone, na co wskazuje chociażby ostatnia wypowiedź deputowanego Toma Tugendhata. Według posła ludzie oczywiście mieliby prawo odmówić zaszczepienia się, ale wówczas musieliby się również liczyć z wieloma w związku z tym, przykrymi konsekwencjami. A do takowych należałby nie tylko zakaz uczęszczania do kin, teatrów, pubów czy restauracji, ale też na przykład zakaz pojawiania się w miejscu pracy, co praktycznie w większości przypadków prowadziłoby do jej utraty. - Jeśli szczepionka będzie skuteczna i jeśli będziemy pewni, że jest ona bezpieczna, a wszystkie dotychczasowe wskaźniki są dobre, to z pewnością umiem sobie wyobrazić dzień, w którym przedsiębiorca powie [do pracownika]: 'Słuchaj, musisz wrócić do biura, ale jeśli nie będziesz zaszczepiony, to nie zostaniesz wpuszczony'. I widzę też, jak o takie świadectwa szczepień proszą lokale będące miejscami spotkań towarzyskich – zaznaczył Tugendhat na łamach „HuffPost”.