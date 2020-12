Chcesz wysłać paczkę do Anglii na Święta? Oto 5 prostych sposobów na szybką przesyłkę z adresu pod adres

Fot. Getty

Jak w szybki i niezawodny sposób wysłać paczki do Anglii w gorącym okresie przed świętami? Kiedy nadać paczkę, by doszła przed Bożym Narodzeniem? Jak kursują busy do Anglii przed świętami? Oto kilka wskazówek, które z pewnością przydadzą się każdemu, kto planuje nadać przesyłkę z Anglii do Polski lub z Polski do Anglii.

Końcówka listopada i cały grudzień to gorący okres dla firm kurierskich. Liczba przesyłek nadawanych w czasie przedświątecznym jest zawsze wzmożona, a teraz - w okresie pandemii i utrudnień w podróżach zagranicznych - zapowiada się gigantyczna. Co zrobić, by zwiększyć szanse, że busy do Anglii dowiozą paczkę do odbiorcy jeszcze przed Bożym Narodzeniem, a kurier nie będzie miał problemu z jej dostarczeniem? Oto kilka praktycznych wskazówek na temat tego, w jaki sposób przed świętami funkcjonują przewozy do Anglii i jak dobrze przygotować paczkę.

Paczki do Anglii na Święta. O czym pamiętać decydując się na busy do Anglii?

1. Odpowiednie zapakowanie przesyłki

Prawidłowe zapakowanie paczki do Anglii jest bardzo ważne z co najmniej dwóch dość oczywistych powodów - choć nie każdy o nich pamięta. Po pierwsze, dobre zapakowanie przesyłki zabezpieczy zawartość przed daleką podróżą, podczas której paczka może zwiedzić niejedną ładownię, magazyn i ciężarówkę. Po drugie, dzięki temu, że paczka będzie dobrze zapakowana, kurierzy nie będą tracić czasu na zajmowanie się nią. Źle zapakowana paczka może się na przykład otworzyć podczas przewozu, co z pewnością wydłuży pracę kurierów, którzy będą musieli poradzić sobie z rozsypaną zawartością.

Przy pakowaniu przesyłki przede wszystkim dobrze jest wybrać wytrzymały, mocny karton i dokładnie zakleić paczkę taśmą klejącą do pakowania. Jeśli przesyłamy przedmioty bardziej delikatne, powinniśmy zabezpieczyć je dodatkowo, na przykład owinąć folią „bąbelkową” lub innymi materiałami, które sprawią, że przedmioty będą unieruchomione (nie będą „latać” w środku paczki) oraz będą bardziej zabezpieczone przed wstrząsami.

2. Dobre zaadresowanie i oznaczenie paczki do Anglii

Drugą bardzo ważną sprawą jest dobre oznaczenie paczki. Podanie prawidłowych danych adresowych pozwoli firmie kurierskiej zaoszczędzić czas i puścić naszą paczkę w drogę tak szybko, jak to możliwe. Gdy podamy niewłaściwe dane (np. nazwisko panieńskie zamężnej córki, podczas gdy córka używa już nazwiska męża), firma kurierska będzie musiała poświęcić dodatkowy czas na weryfikację i poprawienie danych. Czasem - przy poważnych błędach w adresie - może też dojść do zawrócenia paczki z powrotem do nadawcy. Warto też pamiętać, by w przypadku przesyłania poprzez busy do Anglii rzeczy delikatnych, takich jak szkło czy porcelana, zaznaczyć to wyraźnym napisem na paczce.

3. Sprawdzona firma kurierska. Przewozy do Anglii

Trzecią kluczową kwestią jest wybór odpowiedniej firmy kurierskiej. Jeśli zależy nam na tym, by przesyłka dotarła do adresata jeszcze przed Świętami, musimy się zorientować, które firmy kurierskie jeżdżą najczęściej i kiedy wypada ich ostatni kurs przewozowy. Jedną ze sprawdzonych firm przewożących paczki zarówno z Polski do Anglii, jak i z Anglii do Polski jest firma kurierska Ergo Bus. W okresie przedświątecznym ta firma kurierska oferuje odbiór paczek spod dowolnego wskazanego adresu w Polsce i dostarczenie przesyłki pod dowolny wskazany adres w Anglii (oraz odwrotnie - z Anglii do Polski).

4. Co można, a czego nie można wysyłać paczką za granicę?

Przesyłanie paczek do Anglii i w ogóle za granicę niestety wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Istnieje kilka typów przedmiotów, których przesyłać kurierem za granicę nie wolno i busy do Anglii mogą odmówić ich przewiezienia. Do przedmiotów tych należą między innymi: broń, alkohol i inne produkty objęte akcyzą. Zwykłą przesyłką kurierską nie można także przesyłać zwierząt. Jeśli chcemy przesłać coś niekonwencjonalnego, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybraną przez nas firmą kurierską i zapytać o listę przedmiotów „zakazanych” oraz o dostępne możliwości przewozowe i ich cenę.

5. Ostatni kurier przed Świętami. Busy do Anglii

Ostatnią, choć nie mniej ważną sprawą, jest zorientowanie się, kiedy nasza firma przewozowa odbywa ostatni kurs zagraniczny. Przewozy do Anglii (a także z Anglii do Polski) firmy Ergo Bus zbierają paczki dwa razy w tygodniu. W Polsce zbiórka paczek odbywa się w poniedziałki i czwartki, a w Anglii w środy i soboty. Warto wiedzieć, że ostatni przedświąteczny kurier odjeżdża z Polski do Anglii 20/21 grudnia, a z Anglii do Polski 18 grudnia. Paczki dochodzą do odbiorcy w maksymalnie 72 godziny od nadania.

Oprócz kursów Anglia-Polska, firma Ergo Bus oferuje także przesyłki do/z innych krajów europejskich.