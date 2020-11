Black Friday i Cyber Monday. Wszystko, co musisz wiedzieć o globalnym szaleństwie przedświątecznych promocji

Fot. Getty

Kiedy jest Black Friday i Cyber Monday w Wielkiej Brytanii? Na czym polegają te dwa dni gorących promocji, rozpoczynające sezon zakupów bożonarodzeniowych? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o globalnym szaleństwie przedświątecznych wyprzedaży.

Grudzień to okres, gdy robimy najwięcej zakupów - szczególnie ze względu na Święta Bożego Narodzenia, z którymi nieodłącznie wiążą się gwiazdkowe prezenty. Sezon przedświątecznych zakupów rozpoczyna się wielką zachętą do kupowania w postaci dwóch dni globalnych promocji - Black Friday i Cyber Monday. Kiedy przypada i na czym polega Black Friday i Cyber Monday?

Kiedy jest Black Friday i na czym polega?

Black Friday to znane na całym świecie największe święto promocji i wyprzedaży, które narodziło się w USA. Jak nie trudno się domyśleć, data Black Friday jest ruchoma, ponieważ ogólnoświatowy (umowny) początek świątecznego sezonu zakupowego rozpoczyna się w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. Święto Dziękczynienia obchodzone jest w USA zawsze w czwarty czwartek listopada. Oznacza to, że data Black Friday przypada na końcówkę listopada.

Black Friday jest wyjątkowym dniem w roku, ponieważ sprzedawcy z okazji rozpoczęcia sezony szalonych zakupów świątecznych, tego właśnie dnia oferują klientom wyprzedaże, promocje i wszelkiego rodzaju okazje. Okazje te często trwają tylko jedną dobę, jednak czasem przeciągane są na cały weekend lub tydzień, a oferta taka nazywana bywa Black Weekend lub Black Week. Oprócz okazyjnych promocji, bardzo często zdarza się, że w Black Friday sklepy czynne są w dodatkowych godzinach, a czasem nawet całą dobę.

Kiedy jest Cyber Monday i na czym polega?

Data Cyber Monday - podobnie jak data Black Friday - też jest ruchoma i następuje zawsze w pierwszy poniedziałek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. Oznacza to, że Black Friday i Cyber Monday tworzą coś na kształt klamry, zamykającej jeden weekend w roku, wypadający pod koniec listopada lub na przełomie listopada i grudnia.

Black Friday i Cyber Monday rozpoczynają świąteczny sezon zakupowy.



Zasady Cyber Monday są bardzo zbliżone do zasad Black Friday - tutaj również chodzi o skłonienie klientów do dokonania niebotycznych zakupów w ciągu zaledwie jednej doby. Jednak podstawową różnicą miedzy Black Friday a Cyber Monday jest to, że Black Friday dotyczy generalnie sklepów stacjonarnych, w których robimy zakupy „na żywo”. Z kolei Cyber Monday dotyczy głównie sprzedaży internetowej. W tym roku - ze względu na pandemię - różnica ta będzie jednak prawdopodobniej mniej ostra, ponieważ w wielu krajach sklepu mogą być nie czynne, mogą mieć ograniczone możliwości obsługi klientów lub klienci mogą być bardziej skłonni do zakupów przez internet.

Poza wszelkimi korzyściami, jakie można dostrzec w promocjach i wyprzedażach, warto mieć na uwadze, że zarówno Black Friday, jak i Cyber Monday są dniami, w których - pomimo wydawałoby się idealnych ofert dla klientów, niższych cen i mega okazji zakupowych - sklepy zarabiają gigantyczne sumy. Dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych Black Friday jest najbardziej dochodowym dniem w całym roku.