Kopernik w Londynie - słynny obraz Jana Matejki będzie wystawiony w National Gallery

W Londynie po raz pierwszy będzie można oglądać monumentalne płótno najsłynniejszego polskiego malarza XIX wieku. Wiosną 2021 w National Gallery zawiśnie obraz "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" namalowany przez Jana Matejkę.

Od czwartku, 25 marca 2021, w murach słynnej National Gallery w Londynie będzie można podziwiać dzieła Jana Matejki, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy w historii, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" jest dziełem, które rzadko opuszcza swój dom w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wiosnę przyszłego roku stanie się on główną częścią ekspozycji poświęconej twórczości Matejki w Wielkiej Brytanii.

Jeden z najsłynniejszych obrazów Jana Matejki będzie można oglądać w Londynie

Prezentowane dzieło upamiętnia osiągnięcia polskiego astronoma Mikołaja Kopernika (1473-1543), pierwszego człowieka od czasów starożytnych Greków, który odkrył, że Słońce, a nie Ziemia, znajduje się w centrum układu planetarnego i że to wokół niego krąży nasza planeta. Monumentalne płótno zostało namalowane w 1873 r. z okazji 400-lecia urodzin astronoma. Matejko zdecydował się uwiecznić wyobrażenie Kopernika w chwili odkrycia, gdy w swym rodzinnym Fromborku z mapą układu słonecznego u boku omawia swe odkrycie z Bogiem. W przeciwieństwie do Galileusza, który około 73 lata później doszedł do podobnych wniosków, ale zraził do siebie Kościół katolicki, Kopernik nigdy nie został ekskomunikowany za podważanie tradycyjnych poglądów; w istocie ówcześni, oświeceni duchowni świętowali jego przełom.

Obraz przedstawiający polskiego odkrywcę zyskał niemal natychmiastową sławę, gdy został po raz pierwszy wystawiony w Krakowie. Rozpowszechniano go w tysiącach reprodukcji, a następnie zakupiono w1873 roku ze składek publicznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na wiosnę 2021 w National Gallery pojawi się "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem"

Częścią wystawy będzie także replika dzieła "De revolutionibus orbium coelestium" Kopernika ("O obrotach sfer niebieskich"), wydana w 1543 roku (National Maritime Museum, Greenwich, Londyn), która stanowiła punkt zwrotny w zrozumieniu miejsca człowieka we wszechświecie, wraz z instrumentami astronomicznymi (pochodzącymi z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), a także autoportret Matejki i studium "Kopernik, Rozmowy z Bogiem" (z Muzeum Narodowe gow Krakowie).

"Matejko widział swoją rolę nie tylko w uwiecznianiu wielkich wydarzeń z historii Polski, ale również w wyrażaniu ich głębokiego wewnętrznego znaczenia dla Polaków. Wieńczy on długą tradycję malarstwa historycznego i w ramach odkrywania szerszego świata sztuki, był jednym z najbardziej pomysłowych i prowokujących wyrazicieli tego typu malarstwa" - ocenia Christopher Riopelle, kurator wystaw malarstwa po 1800 r. w National Gallery w Londynie.

"To już druga z cyklu wystaw wspieranych przez Capricorn Foundation, pamięci H. J. Hyamsa. Dzięki jej wsparciu do Galerii Narodowej trafi jeden z najsłynniejszych obrazów w Polsce. Astronom Kopernik Jana Matejki ukazuje artystę, którego ambicją było tworzyć obrazy definiujące naród, który pragnął suwerenności i niepodległości" - dodaje Dr Gabriele Finaldi, Dyrektor National Gallery w Londynie.

Źródło: Instytut Kultury Polskiej w Londynie

Foto: Wikimedia Commons

