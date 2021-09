Chcesz wcześnie zaopatrzyć się w prezenty na Święta Bożego Narodzenia? Uważaj na dodatkowe opłaty, jeśli kupujesz coś w UE!

Fot. Getty

Zmiany w stosunkach handlowych między UE i UK wprowadzone na skutek Brexitu 1 stycznia tego roku oznaczają, że niektórzy konsumenci w Wielkiej Brytanii, kupujący prezenty dla rodziny i przyjaciół od firm z UE, mogą być zmuszeni do uiszczenia stosownych opłat, w tym celnych. HM Revenue and Customs ostrzega zatem osoby które chcą wcześnie zaopatrzyć się w podarunki dla bliskich, by szczególnie uważały na to, co i za ile kupują.

HMRC przypomina konsumentom w Wielkiej Brytanii, że od 1 stycznia tego roku będą musieli zapłacić cło za wszystkie towary z UE, które nie zostały w całości wytworzone na terenie Unii Europejskiej, a których wartość w jednej przesyłce przekracza £135. Dodatkowymi opłatami są obłożone towary luksusowe, a także papierosy i alkohol, za które należy uiścić opłatę akcyzową. Jeśli zaś chodzi o podatek VAT, to nadal obowiązuje on w przypadku zakupów o wartości poniżej £135, ale powinien zostać pobrany przez sprzedającego w punkcie sprzedaży. Droższe produkty mogą także zostać objęte VAT-em od importu towarów. Opłat zatem jest kilka i HMRC radzi konsumentom w Wielkiej Brytanii, aby przed dokonaniem zakupu skontaktowali się ze sprzedawcą i upewnili się, że przy odbiorze towarów nie będzie ich czekała niemiła niespodzianka.

Zakupy na Święta Bożego Narodzenia

- Ponieważ zostało 100 dni do Bożego Narodzenia, to chcemy przypomnieć kupującym o zmianach wprowadzonych od 1 stycznia, aby ich doświadczenie kupowania prezentów było jak najbardziej płynne, a kupujący online nie zostali przypadkowo złapani przez nieoczekiwane opłaty – zaznaczył rzecznik HMRC. A rzecznik Which? Adam French dodał: - Badania wykazały, że wielu kupujących napotkało problemy podczas zamawiania online z UE po zakończeniu okresu przejściowego – niektórzy musieli liczyć się z dodatkowymi opłatami za dostawę lub obsługę, nawet do 300 funtów. Wcześniej wezwaliśmy rząd, by wyraźniej zaznaczył, jakie są nowe opłaty za dostawę, z którymi będą się musieli zmierzyć ludzie robiący zakupy w UE, więc cieszymy się, że HMRC przyjął sobie do serca tę radę przed sezonem świątecznym. Firmy powinny również wyraźnie informować o wszelkich dodatkowych opłatach, aby ludzie mogli nadal dokonywać zakupów za granicą bez zbędnych komplikacji. Jeśli w te święta zamawiasz prezenty z UE lub z zagranicy, to sprawdź, czy nie zostaniesz obciążony dodatkowymi opłatami i przeczytaj zasady dotyczące zwrotów zapisane drobnym drukiem.