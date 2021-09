Brexit: Coraz mniej polskich dzieci mieszka w Londynie. Zobacz najnowszy raport

Fot. Getty

Od czasu referendum w sprawie Brexitu coraz mniej polskich dzieci mieszka w Londynie. Oto najnowszy raport Federation of Poles in Great Britain.

O niemal 14 proc. spadła liczba polskojęzycznych dzieci w londyńskich szkołach – informuje Federation of Poles in Great Britain. Najnowszy raport pokazuje zmiany, jakie zaszły w całym Londynie od 2017 roku, czyli po referendum w sprawie Brexitu.

Exodus Polaków z UK nie tylko z powodu Brexitu?

Federacja Polaków w Wielkiej Brytanii zebrała dane ze wszystkich londyńskich gmin. Jak wynika z analizy, do szkół państwowych w stolicy UK uczęszcza obecnie 28 061 dzieci, dla których język polski jest językiem ojczystym, używanym w domu. Choć liczba ta może wydawać się duża, tak naprawdę pokazuje znaczący pomniejszenie grupy polskojęzycznych dzieci w londyńskich placówkach edukacyjnych.

Patrząc na zmiany procentowo, w stosunku do poprzedniego roku spadek wynosi 7,78 proc., a w stosunku do 2017 roku spadek odnotowano na poziomie 13,7 proc. Oznacza to, że jeszcze w roku 2017, następującym po referendum ws. Brexitu, do londyńskich szkół uczęszczało 32 518 polskich dzieci. Jak informuje Federacja, stałą i bardziej wyraźną tendencję spadkową obserwuje się od 2018 roku, ale najwięcej polskich dzieci „zniknęło” z londyńskich szkół w 2020 roku.

Najwięcej polskich dzieci wciąż mieszka w takich londyńskich dzielnicach, jak Ealing, Hounslow, Haringey, Merton czy Croydon. O ile jednak niemal wszędzie obserwuje się tendencję spadkową co do liczby polskojęzycznych dzieci, niewielki wzrost pojawił się w Bexley i Havering. Podobne tendencje zaobserwowano w odniesieniu do dorosłych Polaków - na podstawie zmian na listach wyborczych w pierwszej połowie 2021 roku.

Jak sugerują autorzy raportu, przeanalizowane dane wskazują na to, że oprócz Brexitu to pandemia mogła okazać się dla wielu polskich rodzin w UK czynnikiem decydującym o wyprowadzce z Wielkiej Brytanii. Według Federation of Poles in Great Britain, w związku z pandemią i Brexitem wyjazdy Polaków z Wielkiej Brytanii nie tylko nasiliły się w ostatnim czasie, ale pozostaną raczej częstym zjawiskiem w społeczności emigracyjnej na Wyspach.