Fot. Getty

Od piątku 29 października certyfikat covidowy NHS jest już ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdemu zatem mieszkańcowi Wysp, który będzie chciał na kontynencie zjeść coś w restauracji lub odwiedzić muzeum, wystarczy, że okaże taki właśnie dokument.

Akceptacja certyfikatu covidowego NHS przez wszystkie kraje Unii Europejskiej to doskonała wiadomość dla tych osób, które w najbliższym czasie planują podróż na kontynent. Dotychczas bowiem dokumenty wydawane przez brytyjską służbę zdrowia akceptowały tylko niektóre państwa Wspólnoty, a od piątku 29 października będą do tego zobowiązane wszystkie kraje członkowskie bloku. To z pewnością znacznie ułatwi mieszkańcom UK wyjazd na kontynent, a także korzystanie z różnych rozrywek. A dodajmy, że w Wielkiej Brytanii, na zasadzie wzajemności, za w pełni uznawany jest Unijny Certyfikat COVID (UCC).

Od końca października wszyscy, w pełni zaszczepieni mieszkańcy UK (a także osoby, które posiadają odporność po przechorowaniu), nie będą musieli robić uciążliwych testów w UE, żeby np. wejść do muzeum lub zjeść coś w restauracji. Wystarczy, że okażą certyfikat covidowy, żeby w pełni cieszyć się z dostępnych dla nich rozrywek i atrakcji.

Po uznaniu wewnętrznych certyfikatów covidowych UK i Armenii, liczba państw, które przyłączyły się do Unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (EU Digital Covid Certificate) zwiększyła się do 45. Lista obejmuje wszystkie kraje UE, a także m.in. Szwajcarię, Islandię, Norwegię, Liechtenstein i Izrael.

Today the Commission adopted two new decisions certifying that the #DigitalCOVIDCertificates issued by Armenia and the United Kingdom are equivalent to the EU DCC.



45 countries in four continents are now connected to the system and more will follow in the coming weeks. pic.twitter.com/CiXSU3rMsu