Łączenie rodzin w UK, a rodzeństwo. Czy brat lub siostra mogą starać się o status zasiedlenia?

Wielu Polaków mieszkających na Wyspach tęskni za swoją rodziną. O ile jednak mogą sprowadzić do UK dzieci, rodziców i małżonków, to sytuacja komplikuje się już z rodzeństwem. Są jednak sytuacje, w których sprowadzenie do Wielkiej Brytanii brata lub siostry jest możliwe.

Jeśli posiadamy status zasiedlenia, możemy w ramach tzw. łączenia rodzin, zapewnić legalny pobyt niektórym naszym krewnym w UK, którzy również w ramach programu EU Settlement Scheme mogą aplikować o odpowiedni status. Jak jednak sytuacja wygląda z rodzeństwem? Postanowiliśmy to pokazać na konkretnym przykładzie naszych rodaków.

Łączenie rodzin w UK, a rodzeństwo

Na jednej z grup powrotowych na Facebooku pewna Polka zapytała wprost: „Czy ktoś z Was próbował ściągnąć rodzeństwo do UK? Legalnie, praca itd. Siostra już tu pracowała wcześniej, ma konto w banku i NIN”.

Wśród odpowiedzi udzielonych przez naszych rodaków przeważała jedna: „Na łączenie rodzin rodzeństwo się nie kwalifikuje”. Jak wiemy informacje z pierwszej ręki są bardzo przydatne, jednak zawsze warto dla pewności poszukać ich także w oficjalnych źródłach.

Jak możemy przeczytać na stronie Citizens Advice – rodzeństwo faktycznie nie kwalifikuje się do tzw. łączenia rodzin, gdyż ostateczny termin na to upłynął 30 czerwca 2021 roku, jednak bywają w tym przypadku wyjątki.

Jeśli nasze rodzeństwo posiada kartę pobytu – residence card lub family permit, mogą złożyć opóźniony wniosek w programie UE Settlement Scheme – jednak musieli złożyć o nie (residence card lub family permit) aplikację do 31 grudnia 2020 roku.

Wyjątkiem jest także sytuacja, w której nasz brat lub siostra „jest od nas zależny/-a”, ze względu na swój wiek, niepełnosprawność lub chorobę. Wtedy mogą oni aplikować o wizę, jeśli my posiadamy settled status lub pre-settled status i przyjechaliśmy do UK przed 31 grudnia 2020 roku.

Jacy krewni mogą aplikować o stały pobyt w UK w ramach programu łączenia rodzin?

Wprawdzie bracia, siostry, wujkowie, ciotki, kuzyni i kuzynki należą do tych krewnych, którzy nie są objęci programem łącznia rodzin, chyba że spełniają wyżej wymienione wyjątki, jednak aplikować o stały pobyt w Wielkiej Brytanii mogą bez większych problemów nasze dzieci, mężowie, żony, partnerzy życiowi tej samej płci (civil partners), wieloletni partnerzy (long-term partners), a także babcie i dziadkowie.

Warto także zaznaczyć, że nasi krewni niezależnie od tego, czy mogą aplikować o stały pobyt w UK w ramach programu łączenia rodzin czy nie, mogą przyjechać do nas w gościnę na okres do 6 miesięcy bez jakichkolwiek problemów.