Ceny piwa pójdą w górę? Polski rząd planuje zwiększenie akcyzy - ile zapłacimy za złocisty napój?

Czy polski rząd szuka kolejnego sposobu na uprzykrzenie życia swoim obywatelom? W Polsce pojawiły się plany podwyższenia akcyzy na piwo. Jej stawka miałaby zostać zrównana ze stawką obowiązującą w przypadku alkoholi mocnych.

Warto zacząć od tego, że całkiem niedawno, bo nieco ponad rok temu akcyza na alkohol w Polsce poszła w górę. W styczniu 2020 roku została ona podniesiona o około 10 procent. Wygląda na to, że podatek akcyzowy na napoje alkoholowe znowu zostanie zwiększony. O ile? Zgodnie z projektem ustawy nad którym pracuje rząd RP według doniesień "Faktu" i "Interii" stawka akcyzy na piwo miałaby zostać zrównana z akcyzą na alkohole spirytusowe. Jak czytamy na łamach "Faktu" obecne ten podatek pośredni sięga 8,57 zł za każdy procent mocy piwa na daną objętość (od 1 hektolitra).

Tymczasem, po proponowanych zmianach wyniósłby nawet 62,7 złote! Napiszmy wprost, że mielibyśmy do czynienia z wzrostem podatku o 400 procent!

Polski rząd przymierza się do zwiększenia akcyzy na piwo

Co oznaczałoby to zarówno dla konsumentów, jak i całej branży? Efekt byłby oczywisty i bardzo łatwy do przewidzenia - ceny puszek i butelek piwa w sklepach wzrosłyby. I to całkiem wyraźnie. Byłby to mocno cios w ciągle rosnący w Polsce sektor piw rzemieślniczych. Co więcej, wyższe ceny ulubionego napoju alkoholowego Polaków miałyby również wpływ sektory gospodarki uzależnione od branży piwowarskiej, które wspólnie funkcjonują, jak system naczyń połączonych.

Jak tę sprawę komentują specjaliści? "Gdyby projekt ten został wprowadzony w życie, zagrożone byłoby istnienie wielu browarów, szczególnie tych małych. Zrównanie stawek akcyzowych w dużym stopniu uderzyłoby w duże browary, które straciłyby dużą część rynku, ale przede wszystkim w browary małe" - tak do sprawy odniósł się Wojciech Bronicki, doradca podatkowy w BBGTAX dla eNewsroom.

Stawka tego podatku poszłaby w górę o 400%!

Dziennikarze "Faktu" skontaktowali się z trzema posłami partii rządzącej w tej sprawie. Żaden jednak nie udzielił im żadnych informacji twierdząc, że nic nie widzą o żadnych podwyżkach.