Ceny paliwa w UK zbliżają się do rekordowego poziomu. Powodem może nie być wcale paniczne tankowanie

Zbliżają się do rekordowego poziomu.

Zgodnie z najnowszymi danymi ceny benzyny i oleju napędowego osiągnęły niemal rekordowy poziom, jednak eksperci podają w wątpliwość hipotezę, że sytuacja ta jest związana z panicznym tankowaniem paliwa przez konsumentów.

Obecnie średnia cena benzyny w UK wynosi 140,22p za litr. – jest to zaledwie niecałe 2p mniej niż rekordowy koszt benzyny z kwietnia 2012 roku. Oznacza to, że kierowcy na Wyspach płacą średnio o 22 proc. więcej za napełnienie baku samochodu niż w tym samym czasie roku ubiegłego.

Zbliżamy się do rekordowych cen paliwa

Wzrosły nie tylko ceny benzyny, ale także oleju napędowego, za który musimy teraz zapłacić średnio 143,42p za litr, czyli mniej o zaledwie 4p w porównaniu z rekordową ceną z kwietnia 2012 roku. Eksperci twierdzą, że najprawdopodobniej to diesel pierwszy pobije rekord cenowy. I dodają również, że, o ile nie dojdzie do lekkiego odwrócenia cen hurtowych, możemy spodziewać się w ciągu najbliższych kilku tygodniu wzrostu od 3-5 pensów za litr, co spowodowałoby wzrost cen oleju napędowego powyżej poziomu z 2012 roku.

Panika kupujących a wzrost cen paliwa

Wzrost cen paliwa następuje po okresie paniki na stacjach benzynowych. W ubiegłym miesiącu sytuacja stała się tak rozpaczliwa dla kierowców, że rząd wysłał armię do pomocy przy uzupełnianiu braków paliwa na stacjach.

Niedobory kierowców samochodów ciężarowych dostarczających m.in. paliwo na stacje to główna przyczyna wzrostu cen. Co ciekawe eksperci są zdania, że nie przyczyniła się do wzrostu cen wcale panika konsumentów przy zakupie paliwa. Według nich podwyżki są częściowo spowodowane kosztem baryłki ropy naftowej (84 USD) dwukrotnie wyższym niż rok temu.