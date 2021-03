Limit transakcji bezdotykowych został zwiększony do 100 funtów - zmiana ma ożywić gospodarkę w UK

Ma to przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w UK

Kanclerz skarbu Rishi Sunak zaanonsował zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych dokonywanych kartą płatniczą do sumy 100 funtów. Ma to wpłynąć na zwiększenie sprzedaży detalicznej i poprawić sytuację gospodarczą w UK.

Obowiązujący limit przy zbliżeniowych transakcjach z udziałem kart płatniczych i telefonów ma ma zostać podwojony i wzrosnąć do sumy 100 funtów. Wszelkie zakupy, które nie przekraczają tego limitu nie będą wymagały żadnego dodatkowego uwierzytelnienie, na przykład przez podanie numeru PIN lub przez własnoręczny podpis. Te regulacje mają wejść w życie już dziś. Warto dodać, że będzie to już kolejna zmiana tego typu. Ostatnio limit transakcji wzrósł z 30 do 45 funtów i miało to miejsce zeszłej wiosny.

Brytyjski rząd zwiększa limit transakcji bezdotykowych kartą

Zmianę tłumaczono tym, że w czasach pandemii transakcje "bezdotykowe" były znacznie bardziej bezpieczne pod kątem epidemiologicznym, w przeciwieństwo do płacenia gotówką. Teraz, brytyjski rząd te zmiany argumentuje stworzeniem impulsu gospodarczego, który ożywi rynek detaliczny. Najwyraźniej Rishi Sunak wychodzi z założenia, że konsumenci wiedząc, że nie będą musieli wstukiwać PIN`u będą chętnie wydawać swoje pieniądze...

Według kanclerza Sunaka transakcje zbliżeniowe zyskały dużą popularność w ostatnim czasie. Szef resortu finansów upatruje w podwyższeniu limitu dodatkową szansę na ożywienie sektora detalicznego, szczególnie w Londynie, który jest wart ponad 31 miliardów funtów.

"Londyński sektor handlu detalicznego jest znany na całym świecie, a Oxford Street, Covent Garden i Westfield postrzegane są jako świetne miejsca do robienia zakupów na całym globie" - komentował minister Sunak dla "Evening Standard" jeszcze przed swoim oświadczeniem w Izbie Gmin.

"W sytuacji, gdy zaczynamy otwierać gospodarkę Wielkiej Brytanii i ludzie wracają na główne ulice, zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych ułatwi im płacenie za zakupy. Jednocześnie taki ruch zapewni mile widziany impuls dla handlu detalicznego, który ochroni miejsca pracy i pobudzi wzrost gospodarczy w całej Europie" - dodawał.