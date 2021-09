Tak wygląda panika na stacji paliw: Brytyjka napełniała puste butelki po wodzie benzyną, a za nią rosła gigantyczna kolejka

fot. YouTube

Zaskoczony kierowca stojący w powiększającej się do horrendalnych rozmiarów kolejce na stacji paliw przy autostradzie M25 sfilmował kobietę, która przyczyniając się swoim zachowaniem do powstania tej kolejki opróżniała butelki z wodą i nalewała do nich paliwo.

Na stacji benzynowej przy autostradzie M25 pewien kierowca w poniedziałkowy poranek sfilmował nierozważną osobę, która swoimi działaniami tylko przyczynia się do zwiększenia obecnego kryzysu paliwowego.

Panika na stacji paliw

W czasie weekendu ceny paliw na Wyspach gwałtownie wzrosły, co z kolei wywołało masowe paniczne tankowanie, a to doprowadziło do natychmiastowego znikania zapasów paliwa w całym kraju. Ze względu na problemy z dostawami uzupełnienie niedoborów trudno jest uzupełnić.

Niestety kierowcy tylko pogarszali sytuację kupując więcej paliwa niż im było potrzebne. Jedną z osób, która zachowała się w ten właśnie nieracjonalny sposób, była kobieta sfilmowana przez przypadkowego kierowcę stojącego za nią w kolejce na stacji paliw.

Głupota innych ludzi powiększa kryzys

44-letni ojciec szóstki dzieci umieścił w sieci nagranie ukazujące moment, w którym wspomniana osoba wylewała wodę z 1,5-litrowych butelek i napełniała je paliwem.

„Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Nie mogłem uwierzyć głupotę tej kobiety. To jest jedna z rzeczy, które przyczyniają się do tego problemu. Ludzie tankują paliwo do pojemników, do których nie powinni go tankować i nikt inny nie może dostać paliwa z powodu głupoty innych ludzi. Kolejka była aż do zjazdu. Staliśmy w niej około 20-30 minut” – napisał 44-latek.