Ceny Netflixa idą w górę! Od przyszłego miesiąca rachunki będą wyższe nawet o 20 proc.

Już od przyszłego miesiąca korzystanie z serwisu Netflix znacznie zdrożeje. Podwyżki najmniej odczują osoby, które mają na platformie konta indywidualne, a najbardziej osoby, które dzielą między siebie jedno konto.

Nettflix już od dawna zapowiadał podwyżkę cen abonamentów, a argumentował to tym, że coraz więcej inwestuje w produkcję własnych filmów i seriali. - Od czasu do czasu podwyższamy ceny naszych usług, żeby odzwierciedlały one inwestycje, jakie robimy w produkcję seriali i filmów, a także w inne ulepszenia wprowadzane w naszej ofercie – czytamy w oświadczeniu Netflixa.

Od przyszłego miesiąca wzrost cen odczują przede wszystkim osoby, które dzielą konto z trzema innymi osobami, w ramach „planu premium”, ale zmianę wysokości rachunku zauważą też osoby, które dzielą konto z jedną jeszcze osobą, w ramach „planu standard”. Dobra wiadomość jest jednak taka, że podwyżki nie dotkną osób posiadających indywidualne konta, w ramach „planu podstawowego”.

Ile zatem będzie kosztował abonament Netflix od przyszłego miesiąca? Cena za „plan standard” wzrośnie o 12,5 proc. - z £7,99 do £8,99. Z kolei cena za „plan premium” pójdzie w górę o ponad 20 proc. - z £9,99 do £11,99. Podwyżką zostały już objęte osoby, które subskrypcję rozpoczęły w czerwcu i którym skończył się darmowy okres próbny. Jeśli zaś chodzi o „plan podstawowy”, to jego cena pozostanie na poziomie £5,99. - Nasze podstawowe członkostwo będzie kosztowało tyle, co dotychczas, ponieważ chcemy być pewni, że z naszej oferty może korzystać jak najwięcej osób – czytamy w oświadczeniu Netflixa.