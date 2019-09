Polskie miasto znalazło się w czołówce najlepszych miejsc do życia na świecie!

Polskie miasto jednym z najlepszych miast do życia na świecie

Fot. Getty

W rankingu najlepszych miejsc do życia na świecie, przygotowanym przez Economist Intelligence Unit, po raz drugi z rzędu zwyciężył Wiedeń. Ale w czołówce najbardziej przyjaznych dla ludzi metropolii znalazło się też jedno miasto z Polski.

O jakim zatem polskim mieście jest tutaj mowa? Otóż o Warszawie, która w rankingu Economist Intelligence Unit zajęła 66. miejsce na 140 miast. Polska stolica co prawda straciła jedno miejsce w porównaniu do poprzedniego rankingu, ale w skali światowej nadal utrzymuje się bardzo wysoko. Zwłaszcza, że konkurencją dla Warszawy są liczne miasta Europy, a także metropolie od lat wygrywające we wszelkich rankingach, z Australii i Kanady.

Zobacz także: Brytyjczyk spędził rok w Polsce, aby przekonać się, dlaczego Polacy emigrują do UK [wideo]

W tym roku w rankingu Economist Intelligence Unit po raz drugi wygrał Wiedeń, który prześcignął australijskie metropolie Melbourne i Sydney. W pierwszej dziesiątce najlepszych miejsc do życia znalazły się także:

4. Osaka (Japonia);

5. Calgary (Kanada);

6. Vancouver (Kanada);

7. Tokio (Japonia);

7. Toronto (Kanada);

8. Kopenhaga (Dania);

9. Adelajda (Australia).



Poza Wiedniem i Kopenhagą, w pierwszej dwudziestce znalazło się w jeszcze sześć miast z Europy. Wśród nich są: Zurych, Genewa (w Szwajcarii), Frankfurt nad Menem i Hamburg (w Niemczech), Helsinki (w Finlandii) i Amsterdam (w Holandii). Na 21. miejscu uplasował się także Berlin, a na 23. miejscu – Luksemburg.

Czytaj też: Jak traktuje się Polki za granicą? „Ciągle pytali mnie, ile biorę za noc”

Jeśli chodzi o najgorsze miejsca do życia na świecie, to w ostatniej 10-tce znalazły się:

1. Damaszek (Syria)

2. Lagos (Nigeria)

3. Dhaka (Bangladesz)

4. Trypolis (Libia)

5. Karaczi (Pakistan)

6. Port Moresby (Papua-Nowa Gwinea)

7. Harare (Zimbabwe)

8. Duala (Kamerun)

9. Algier (Algieria)

10. Caracas (Wenezuela)