Ceny domów po złagodzeniu lockdownu: Popyt jest najwyższy od ponad dwóch miesięcy!

Popyt na nieruchomości w Anglii osiągnął najwyższy poziom od dziewięciu tygodni - po tym, jak rząd ogłosił w ubiegłym tygodniu nowe zasady lockdownu. Kupujący i najemcy mogą teraz fizycznie oglądać domy i mieszkania, a także organizować przeprowadzki. Jakie są prognozy dla rynku nieruchomości na najbliższe miesiące?

Agencja nieruchomości Knight Frank opublikowała dane dotyczące ubiegłego tygodnia, po tym, jak Boris Johnson ogłosił złagodzenie lockdownu. Jak się okazuje, liczba nowych potencjalnych nabywców rejestrujących się w tej wpływowej agencji była najwyższa od ponad dwóch miesięcy - wyższy popyt zaobserwowano w pierwszej połowie marca, zanim Wielka Brytania wprowadziła państwową kwarantannę. Rząd UK szacuje, że ​​z powodu lockdownu, wprowadzonego 23 marca, ponad 450 000 osób nie było w stanie zrealizować swoich planów, dotyczących przeprowadzki.

Minister ds. mieszkaniowych, Robert Jenrick, pragnąc otworzyć gospodarkę i uniknąć gwałtownego spadku cen domów - które i tak zostały już dotknięte przez przedłużające się negocjacje ws. Brexitu - ogłosił, że agenci nieruchomości mogą powrócić do pokazywania potencjalnym klientom domów i mieszkań na żywo - pod warunkiem przestrzegania zasad dystansu społecznego.

Minister Jenrick powiedział w ubiegłym tygodniu: „Ta krytyczna gałąź gospodarki może teraz bezpiecznie iść do przodu, a ci, którzy cierpliwie czekają na przeprowadzkę, mogą to zrobić teraz”.

Jakie są prognozy na najbliższe miesiące?

Archer - jedna z bardziej optymistycznych firm analizujących rynek nieruchomości w UK - spodziewa się spadku cen o 5 proc. w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Średnia cena domu w Wielkiej Brytanii wyniosła w lutym 230 000 GBP, co oznacza spadek o 0,3 proc. w porównaniu ze styczniem, zgodnie z danymi Brytyjskiego Urzędu Statystycznego. Z kolei Centre for Economics and Business Research przewiduje, że w 2020 roku cenny nieruchomości spadną aż o 13 proc. „w związku z brakiem transakcji, wysoką niepewnością i spadającymi dochodami”. Według Halifax, w ciągu ostatniego miesiąca ceny domów w UK wzrosły jednak i średnia cena nieruchomości w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie £238 511.

Knight Frank spodziewa się, że do końca 2020 roku ceny nieruchomości w UK spadną nawet o 7 proc. James Clarke, szef sprzedaży w londyńskim Knight Frank, powiedział na łamach „iNews”: „W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy zaobserwowaliśmy, jak przypuszczamy, znaczny wzrost aktywności. W tych pierwszych dniach stało się jasne, że rynek powróci do życia z większą siłą, niż większość ludzi wyobrażała sobie zaledwie kilka tygodni temu”.

W kwietniu zainteresowanie nieruchomościami spadło o 98 proc.!

Według danych Knight Frank, pokazujących stan zainteresowania kupnem nieruchomości, liczba wyświetleń ofert spadła w ubiegłym miesiącu aż o 98 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku.

Oprócz umożliwienia kupującym i najemcom dokonywania zakupów i oglądania nieruchomości osobiście, minister ds. socjalnych ogłosił również szereg środków, zachęcających do budowania domów. Jednym ze środków ma być umożliwienie deweloperom uzgodnienia bardziej elastycznych godzin pracy na budowach.