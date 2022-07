Brytyjskim premierem chce być człowiek, który „nie ma przyjaciół z klasy robotniczej”

Rishi Sunak, który stara się o stanowisko premiera po dymisji Borisa Johnsona, nie będzie miał łatwego zadania. Były kanclerz skarbu opływający w luksusach niewiele ma wspólnego z przeciętnym mieszkańcem Wysp, a na pewno nie podziela jego problemów związanych z obecnym kryzysem kosztów życia.

W sieci odkryto nagranie wideo z 2001 roku z młodym Rishi Sunakiem, który przyznał, że „nie ma przyjaciół z klasy robotniczej”. Po raz kolejny wraca zatem pytanie, czy były kanclerz, który w dobie kryzysu finansowego buduje w swojej luksusowej posiadłości w North Yorkshire, korty tenisowe, siłownię i basen (jego ogrzanie będzie kosztować go 13 000 funtów rocznie), rozumie problemy finansowe, z jakimi borykają się teraz mieszkańcy Wysp.

Po złożeniu rezygnacji z funkcji kanclerza skarbu w ramach sprzeciwu wobec rządów Borisa Johnsona, Rishi Sunak ma zamiar kandydować na stanowisko premiera. Pojawia się jednak coraz więcej pytań o to, czy Sunak faktycznie jest w stanie zrozumieć problemy przeciętnego obywatela, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego.

Jeszcze na stanowisku kanclerza skarbu Rishi Sunak musiał tłumaczyć się z udziałów żony wartych 490 mln funtów w firmie działającej w Moskwie. Niedawno z kolei w sieci odkryto nagranie z młodym Sunakiem, który przed kamerą mówi o tym, że nie ma przyjaciół w klasie robotniczej.

Nagranie opublikowane na Twitterze pochodzi z filmu dokumentalnego wyemitowanego w BBC w 2001 roku zatytułowanego „Middle Classes: The Rise & Sprawl”. W ramach serii rodzice Sunaka udzielili wywiadu, w którym zapytano ich, dlaczego wysłali syna do niezależnej szkoły z internatem Winchester College za 46 000 funtów rocznie.

The full Sunak clip is even more toe-curling pic.twitter.com/vIVI6UTPun