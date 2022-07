Lista kandydatów na nowego lidera Partii Konserwatywnej - kto może zostać premierem UK?

Z dnia na dzień rośnie liczba posłów Partii Konserwatywnej starających się o przejęcie schedy po Borisie Johnsonie. Na chwilę obecną grono kandydatów do objęcia stanowiska lidera torysów i urzędu premiera składa się z 11 polityków.

W pierwszym rzędzie, tuż po ogłoszeniu dymisji obecnego premiera, do wyścigu o fotel premiera i miano lidera Partii Konserwatywnej zgłosiła się dwójka dość niespodziewanych kandydatów - poseł Tom Tugendhat, szef komisji spraw zagranicznych w Izbie Gmin oraz prokurator generalna Anglii i Walii Suella Braverman. Z kolei na łamach "TImesa" swoje zamiary w tej kwestii potwierdziła była minister ds. równości Kemi Badenoch. Nie są to nazwiska znane z pierwszych stron gazet, ani kandydaci, którzy mogą uchodzić za murowanych faworytów w tej rywalizacji. W trakcie weekendu poznaliśmy kolejne nazwiska kandydatów. Jeszcze kilka miesięcy temu Rishi Sunak byłby zdecydowanym faworytem w tej walce, ale notowania byłego już kanclerza skarbu, którego rezygnacja przyczyniła się do upadku rządu Boris Johnsona, nie stoją dziś tak mocno. Podobnie, jak BoJo, Sunakowi zaszkodziła afera "partygate", gdyż on również został ukarany mandatem za łamanie restrykcji covidowych. Kolejną rysą na wizerunku polityka była afera związana ze statusem prawnym jego żony, dzięki któremu udało jej się unikać płacenia kilkunastu milionów funtów podatku. Córka indyjskiego miliardera nie zrobiła nic niezgodnego z obowiązującym prawem, ale brytyjska opinia publiczna nie odebrała tego zagrania zbyt dobrze.

Walka o przywództwo w Partii Konserwatywnej nabiera tempa

Kto jeszcze będzie starał się o przywództwo w Partii Konserwatywnej? Swój start potwierdził Sajid Javid, a więc polityk który w ostatnich latach pełnił kilka różnych funkcji ministerialnych w rządzie, a do zeszłotygodniowej fali dymisji zawiadywał resortem zdrowia. W wyścigu wystartuje także Jeremy Hunt, który w ostatnich wyborach torysów na ostatniej prostej został wyprzedzony przez samego Johnsona. Hunt, choć był przeciwnikiem Brexitu, również należał do gabinetu politycznego odchodzącego premiera. Akces zgłosili także minister transportu Grant Shapps, nowy kanclerz skarbu Nadhim Zahawi oraz minister ds. polityki handlowej Penny Mordaunt. Sporo niespodzianką jest obecność w tym gronie Rehmana Chishtiego, nowego szefa Foreign Office.

Osobny akapit trzeba poświęcić niespodziewanej nieobecności pewnego nazwiska na tej liście. Jednym z głównym faworytów miał być minister obrony narodowej Ben Wallece. Według sondażu YouGov to właśnie on miał cieszyć się największym poparciem wśród torysów. Polityk będący niejako "twarzą" brytyjskiej pomocy dla Ukrainy toczącej wojnę z Rosją ogłosił, że weźmie udziału w partyjnych wyborach.

Zamy nazwiska 11 kandydatów na lidera torysów i nowego premiera

"To nie był łatwy wybór, ale moja uwaga koncentruje się na mojej obecnej pracy i utrzymaniu bezpieczeństwa tego wspaniałego kraju. Życzę wszystkiego najlepszego wszystkim kandydatom i mam nadzieję, że szybko wrócimy do skupiania się na kwestiach, do zajęcia się którymi wszyscy zostaliśmy wybrani" - pisał Wallace w mediach społecznościowych.

W obliczu tej decyzji mocną rywalką Sunaka będzie Liz Truss, szefowa brytyjskiej dyplomacji, która swój start potwierdziła na łamach "The Daily Telegraph". "Będę walczyć w wyborach jako konserwatysta i rządzić jako konserwatysta" - deklarowała Truss, jednocześnie zapowiadając obniżenie podatków "od pierwszego dnia" na nowym stanowisku, "aby podjąć natychmiastowe działania, aby pomóc ludziom radzić sobie z kosztami życia". Zapowiedziała, że nadszedł czas, aby wrócić do wartości konserwatywnych w Partii Konserwatywnej

Jakie są procedury wyłaniania lidera Partii Konserwatywnej?

Można oczekiwać, że swoje kandydatury zgłosi jeszcze kilka lub wręcz kilkanaście osób. Dziś, w poniedziałek 11 lipca 2022, zbierze się zarząd 1922 Committee, aby ustalić harmonogram i zasady wyścigu o przywództwo. Procedury, w ramach których wybrany zostanie nowy lider torysów zakończą się końca sierpnia lub początku września.

Przypomnijmy, o stanowiska lidera może starać się każdy poseł. Aby zgłosić swoją kandydaturę wystarczy, aby poparło go przynajmniej ośmiu innych torysów. Posłowie z takim mandatem będą brali udział w serii głosowań. W kolejnych rundach będą odpadać ci, którzy otrzymają mniej, niż 18 głosów (5% poparcia) lub ten, który otrzyma najmniejsze poparcie. Później, próg ten zostanie podniesiony do 36 głosów (10% poparcia).

W ten sposób "eliminowani" będą kandydaci z najmniejszym poparciem w parlamencie, aż wyłoniona zostanie "finałowa" dwójka polityków. O tym, komu z nich przypadnie miano lidera Partii Konserwatywnej i teka premiera zadecydują wszyscy członkowie Partii Konserwatywnej (około 200 tysięcy osób) w drodze głosowania pocztowego.

