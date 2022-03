Brytyjskie linie lotnicze Jet2 zawieszają połączenia z Polską

Brytyjskie linie lotnicze Jet2.com podjęły decyzję o zawieszeniu lotów z UK do Polski w związku z trwającą wojną na Ukrainie, a więc w kraju, który sąsiaduje z naszą ojczyzną.

Władze budżetowego przewoźnika lotniczego odwołały połączenia do Krakowa w terminie od 24 marca do 26 maja 2022 roku. Warto również dodać, że jak podaje serwis informacyjny BBC na połączenia do Polski nie było po prostu popytu. Zaznaczmy, iż Jet2 obsługuje dwa loty tygodniowo do Polski z lotnisk Birmingham, Glasgow, Leeds Bradford i Newcastle oraz cztery z Manchesteru. W oficjalnym oświadczeniu zaznaczono, iż za tą decyzją kryły się "obecne okoliczności". Nie pada w nim ani słowo o wojnie na Ukrainie, ale jak można się domyśleć, właśnie te wydarzenia są zasadniczym powodem podjęcia takiej, a nie innej decyzji.

Wszyscy klienci, którzy mieli jużwykupione bilety do Polski otrzymają pełny zwrot pieniędzy.

Samoloty Jet2 przestaną latać do Polski

"Planujemy stopniowe wznawianie lotów do Krakowa od dnia 27 maja i oczywiście będziemy informować klientów na bieżąco" - podaje Jet2 w swoim oświadczeniu. Dodajmy, że całkiem niedawno Jet2, jako pierwsza brytyjska linia lotnicza zniosła obowiązek zakładania maseczek w trakcie lotu.

Maseczki zakrywające usta i nos nie są już obowiązkowe w maszynach Jet2 lecących z Anglii i Irlandii Północnej od 1 marca – ani w trakcie wchodzenia na pokład, ani w momencie startu, ani też podczas samego lotu. Ale to nie oznacza, że personel pokładowy nie będzie zachęcał do ich noszenia. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobny artykule: "Ta brytyjska linia lotnicza zniosła obowiązek zakładania maseczek w trakcie lotu. Czy w jej ślady już wkrótce pójdzie Ryanair?"

Oficjalnie powodem są "obecne okoliczności"

Jet2.com to brytyjska tania linia lotnicza z siedzibą w Leeds. Obsługuje połączenia do krajów europejskich. Jej gównymi węzłami są port lotniczy Birmingham (BHX), port lotniczy Leeds/Bradford (LBA) i port lotniczy Manchester (MAN). Jeszcze w 2019 roku była trzecim największym, regularnym przewoźnikiem lotniczym w UK tylko za EasyJet i British Airways. W 2020 roku zanotowało jednak spadek ilość przewiezionych pasażerów o 80% do liczby 2 851 455 osób.