Brytyjskie banki zamrożą opłaty za kredyty i karty na czas epidemii koronawirusa

Financial Conduct Authority, brytyjski organ nadzorczy ds. finansowych, zwrócił się do banków w UK, by ze względu na epidemię koronawirusa zamroziły na stałej wysokości opłaty związane z pożyczkami oraz kartami kredytowymi nawet na trzy miesiące.

Osoby borykające się ze spłatami pożyczek i opłatami za kredyty na rachunku bieżący w banku, mają otrzymać tymczasową pomoc, polegającą na zamrożeniu wysokości opłat. Financial Conduct Authority (FCA) zwrócił się do brytyjskich banków o zamrożenie naliczanych opłat na okres trzech miesięcy. FCA chce w ten sposób pomóc osobom, których sytuacja finansowa stała się zła lub niestabilna z powodu epidemii koronawirusa, zapewniając, że banki w tym okresie nie będą podnosić wysokości odsetek czy innych opłat.

FCA stwierdził, że wybuch pandemii spowodował „bezprecedensowy szok finansowy” i w związku z tym zwrócił się do banków, by do poniedziałku 6 kwietnia określiły, w jakim stopniu uda im się zamrozić opłaty. FCA chce, by nowe regulacje weszły w życie od 9 kwietnia.

Propozycje FCA pojawiły się po tym, jak wiele banków podniosło niedawno opłaty za przekroczenie salda debetowego i ustanowiły je na zbliżonym poziomie, w wysokości około 40 proc. FCA w swoim najnowszym ogłoszeniu poinformował: „W ciągu następnych 90 dni firmy będą musiały zadbać o ty, by żaden konsument nie znalazł się w gorszej sytuacji i nie musiał ponosić opłat wyższych niż wcześniej”.

Proponowane przez FCA środki zaradcze na czas epidemii koronawirusa obejmują między innymi:

zamrożenie opłat ponoszonych z tytułu pożyczek na trzy miesiące

tymczasowe zamrożenie opłat ponoszonych z tytułu zadłużenia kart kredytowych - na okres do trzech miesięcy

zerowe odsetki od wykorzystania debetu w wysokości do 500 funtów dla klientów dotkniętych epidemią koronawirusa.

Dyrektor wykonawczy FCA, Christopher Woolard, powiedział: „Jeśli zostanie to potwierdzone, pakiet środków, który proponujemy dzisiaj, pomoże zapewnić poszkodowanym konsumentom tymczasowe wsparcie finansowe, którego potrzebują, aby móc przetrwać burzę w tym trudnym czasie”.

