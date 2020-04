Kurs funta wzrósł do 5,20 złotego. Szterling umacnia się wobec euro, a złotówka raptownie słabnie

Kurs szterlinga wzrósł do najwyższego poziomu od 3 tygodni.

2 kwietnia kurs funta wzrósł do najwyższego poziomu od trzech tygodni. Jego wartość uplasowała się na poziomie 5,20 złotego, co jest związane w dużej mierze z gwałtownym osłabianiem się złotówki.

Kurs funta wzrósł w ciągu ostatniej doby do rekordowego poziomu 5,20 złotego, 1,13 euro i 1,24 dolara. Co istotne w tym czasie wartość waluty euro spadła do najniższego poziomu od dwóch tygodni i nadal spada ze względu na rosnącą frustrację związaną z nieumiejętnością wprowadzenia przez UE wspólnego planu na zapobieganie kryzysowi gospodarczemu wywołanego pandemią koronawirusa.

Ekonomiści przewidują dalsze spadki waluty euro wobec dolara i funta brytyjskiego. Na wartości traci także gwałtownie polska złotówka, która znajdując się pod dużą presją podaży zbliża się do najniższych poziomów z przełomu 2014/15 roku.

Tak duży wzrost kursu funta jest zaskoczeniem dla finansistów, jednak jest to głównie związane ze spadkiem wartości innych walut, jak euro. Niestety sytuacja związana z koronawirusem w Wielkiej Brytanii nadal się pogarsza i czas pokaże, jaki to będzie miało wpływ na szterlinga.

Ze względu na pandemię sytuacja na rynkach finansowych jest bardzo dynamiczna i zmiany nawet w ciągu jednego dnia są gwałtowne. Pomocne okazały się zakrojone na szeroką skalę decyzje banków centralnych, jednak inwestorom nie zapewniły pewności.

