Brytyjski tabloid "The Daily Mail" donosi o "rasistowskim piwie z Polski"

Nasz rodzimy produkt stał się tematem artykuły w "The Daily Mail"

Kampania marketingowa piwa White IPA Matters warzonego w Browarze Mentzen, którego właścicielem jest polityk Konfederacji Sławomir Mentzen, ruszyła w czerwcu 2021 roku. Teraz piszą o niej brytyjskie media i to w bardzo niepochlebnym tonie.

Od samego początku kampania budziła duże kontrowersję i powszechne oburzenie, a wszystko wskazuje na to, że takie właśnie było jej założenie. Teraz, jest głośno o niej nawet w brytyjskich mediach, a wiadomość, która idzie w świat związana jest z "rasistowskim piwem z Polski". Spot reklamowy jest dość krótki, trwa nieco ponad minutę. Jego akcja rozgrywa się w barze Top Gun, jak informuje nas szyld o takiej właśnie treści. W środku znajduje się flaga Konfederacji, na ścianie wisi także broń palna, widzimy również egzemplarz traktatu ekonomicznego "Ludzkie działania" Ludwiga von Misesa. Głównym bohaterem filmu jest czarnoskóry barman. Wyraźnie zmęczonemu swoją pracą mężczyźnie osoba po drugiej stronie baru podaje rzeczone piwo.

Barman otwiera butelkę White IPA Matters i mówi "tego mi było trzeba".

Brytyjskie media piszą o rasistowskim piwie z Polski

Nie sposób nie zauważyć, że główny bohater filmiku zdaje się wręcz otoczony symbolami opresji i rasizmu. Popularna "konfederatka" (Southern Cross) czyli jedna z flag Skonfederowanych Stanów Ameryki (CSA), a więc południowych stanów USA, które chciały dokonać secesji z Unii, aby utrzymać dotychczasowe prawo dotyczące niewolnictwa ma oczywiste rasistowskie konotacje. Z kolei sama nazwa produktu (prześmiewczo?) nawiązuje do ruchu Black Lives Matter, czyli do międzynarodowej inicjatywie walczącej o prawa osób czarnoskórych, którego celem jest walka z przemocą wobec osób czarnoskórych i z rasizmem systemowym w USA.

Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" mamy do czynienia z licznymi akcentami o charakterze rasistowskim. "Piwo wykorzystuje śmierć George'a Floyda i rasistowski sprzeciw wobec globalnego ruchu Black Lives Matter" - komentował dla brytyjskich mediów Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. "Producent bawi się rasistowską historią i symboliką Południa Stanów Zjednoczonych. Skłaniając czarnoskórego do wypicia tego obrzydliwego piwa w celach promocyjnych drwi się z ofiar rasizmu. Żaden porządny piwosz nie powinien nigdy płacić ani grosza za ten skrajnie prawicowy wyczyn w zbieraniu funduszy" - podsumowuje.

Polski producent "drwi się z ofiar rasizmu"

Sławomir Mentzen jest wiceprezesem partii KORWiN i członkiem Konfederacji. W 2018 bez powodzenia startował w wyborach na prezydenta Torunia. Rok później, w 2019 roku poniósł dwie kolejne porażki wyborcze - nie uzyskal mandatu ani do polskiego Sejmu, ani do Parlamentu Europejskiego.