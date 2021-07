Ceny urlopów w UK zwariowały - 71 000 funtów kosztuje tygodniowy pobyt w Kornwalii

10 232 funtów - tyle kosztuje spędzenie jednej nocy w prywatnej kwaterze z trzema sypialniami w St Ives w Kornwalii. Koszt tygodniowego urlopu w drugiej połowie sierpnia wyniósłby 71 627 funtów!

Jak czytamy na łamach portalu "Metro" Paul Nickerson był zszokowany, gdy okazało się, że ceny za wynajęcie apartamentu w malowniczej Kornwalii po prostu oszalały. W czasie, gdy poszukiwał ciekawych ofert natrafił na świetną pod każdym względem opcję na wakacje w drugiej połowie sierpnia. Problemem pozostawała cena. Paul, który jest radnym z ramienia Partii Konserwatywnej z Beverley (East Yorkshire) przecierał oczy ze zdumienia, gdy zobaczył, że cena przekroczyła 71 tysięcy funtów za tygodniowy pobyt!

71 tysięcy funtów za tygodniowy urlop w Kornwalii

"Wszystko, co widziałem, jest o około 50% droższe, niż do tej pory" - komentował na łamach brytyjskich mediów. "Mamy młodą rodzinę [trójka synów poniżej piątego roku życia - przyp. red], więc zwykle decyduje się na pobyt w Wielkiej Brytanii, ponieważ wszystko jest łatwiej zorganizować. Zwykle jest też w dość przystępnej cenie, ale to, co zobaczyłem, było po prostu szokujące"

71 627 - tyle dokładnie wyniosłyby wakacje Nickersona, jeśli by się zdecydował na tę ofertę. Cena za pobyt w apartamencie dla pięciu osób w malowniczym miasteczku, które niedawno gościło światowych liderów G7 okazała się wyższa, niż średnia roczna pensja w Wielkiej Brytanii!

Cena za pobyt w apartamencie dla 5 osób okazała się wyższa, niż średnia roczna pensja

Jak czytamy na łamach "Metra" Paul oskarżył właścicieli domów wakacyjnych i firmy o wykorzystywanie obecnej sytuacji dla własnych korzyści. "To kwestia podaży i popytu, a oni to bezwzględnie wykorzystują” – powiedział. "Wiele osób w Wielkiej Brytanii potrzebuje i chce wakacji, ale niewielu na nie stać przy takich cenach. Nie znam nikogo, kto mógłby sobie pozwolić na wydanie 71 000 funtów na tygodniowy urlop".