Brytyjski fiskus szuka kolejnych sposobów na ściąganie podatku od handlarzy kryptowalutami

Traderzy krypto na Wyspach nie mogą już usprawiedliwiać się niewiedzą, jeśli nie wykazali do tej pory zysku ze sprzedaży i nie zapłacili podatku.

HMRC szuka coraz to nowszych sposobów na ściąganie podatku od osób sprzedających kryptowaluty. Według szacunków niezapłacony podatek w stosunku do zeszłego roku jest 432% większy, więc urząd ma o co walczyć.

Jak podało CITY AM, niezapłacony podatek od kryptowalut wzrósł z £428,000 w roku poprzednim do £2.28m w roku 2021-2022. HMRC zwiększa nacisk na zidentyfikowanie osób handlujących kryptowalutami tak, aby wykazały zyski i zapłaciły należny podatek.

Nowe sposoby HMRC na handlarzy kryptowalutami

Już w zeszłym roku HMRC uzyskało dane osób zarejestrowanych w jednej z popularnych giełd krypto Coinbase i rozesłało do nich listy przypominające o konieczności wykazania zysków z kryptowalut. Obecnie urząd rozwija nowe sposoby i technologie umożliwiające śledzenie handlu kryptowalutami oraz planuje współpracę z urzędami poza Wielką Brytanią.

Termin na rozliczenie zysków z roku 2021/2022 mija w styczniu 2023 roku, więc traderzy mają jeszcze czas na podliczenie swoich zarobków. Traderzy indywidualnie rozliczają się za pomocą self-assessment, o czym pisaliśmy tutaj>>

Jak mówi Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax, która sporządza self-assessment dla kryptowalut:

- Ostatnie miesiące były dla rynku krypto trudne i wielu traderów będzie miało stratę, a nie zysk, jednak nawet stratę warto wykazać w self-assessment.

HMRC opublikowało szczegółowe przepisy odnośnie rozliczenia podatku od handlu kryptowalutami w 2021 roku, więc podatnicy nie mogą się zasłaniać niewiedzą lub niejasnymi przepisami, jak to miało miejsce wcześniej.

Revolut wprowadza nowe kryptowaluty do zakupu w UK

Mimo różnych zawirowań, a także zwiększenia czujności fiskusa, rynek kryptowalut nadal dynamicznie się rozwija w Wielkiej Brytanii. Świadczy o tym także fakt, że Revolut ogłosił w tym tygodniu, iż zaoferuje swoim klientom w Wielkiej Brytanii 22 nowe kryptowaluty, rozszerzając ofertę kryptowalut platformy handlowej do ponad 80 tokenów. Nowe oferty obejmują m.in. token APE Metaverse, tokeny DeFi REQ, ETC i inne, jak CLV, FORTH, AVAX.

- To kolejny wielki rok kryptowalut i znacznie wzmocniliśmy naszą ofertę. A ludzie uzyskują bezpieczny dostęp do nowych narzędzi i usług tworzonych w przestrzeni krypto – powiedział Emil Urmanshin, dyrektor generalny ds. kryptowalut w Revolut.

Revolut oferuje szereg produktów finansowych za pośrednictwem swojej aplikacji, a kryptowaluty stają się w niej coraz bardziej popularne. Liczba brytyjskich klientów kupujących kryptowaluty wzrosła o 6 proc., a liczba transakcji o 20 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku.

Kolejne krypto giełdy rejestrują się w FCA

Zgodnie z danymi opublikowanymi we wtorek, cyfrowa giełda aktywów Crypto.com zarejestrowała się w brytyjskim regulatorze finansowym, Financial Conduct Authority. Obsługująca ponad 50 milionów klientów firma z siedzibą w Singapurze jest teraz upoważniona do prowadzenia „pewnej działalności związanej z aktywami krypto” w Wielkiej Brytanii.

Od momentu założenia w 2016 r. Crypto.com konkuruje z innymi giełdami, w tym FTX i Binance i próbuje umocnić swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Kris Marszalek, dyrektor naczelny firmy, zapewnia o zaangażowaniu w przestrzeganie przepisów, jednak wiadomo, że firma zmagała się z pewnymi zarzutami ze strony FCA z powodu „wprowadzających w błąd” reklam.