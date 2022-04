Kto nie zapłaci podatku od kryptowalut?

Czas rozliczeń ostatniego roku podatkowego się rozpoczął. Rozliczenia dotyczą także traderów kryptowalutami. Od końca 2021 roku HMRC wzięło pod lupę osoby handlujące kryptowalutami. Brytyjska giełda Coinbase udostępniła dane użytkowników posiadających waluty wartości ponad £3000, do których HMRC wysłało listy o konieczności rozliczenia. Podobnie dane udostępniły Toro i CEX.io. Mimo to nadal większość traderów nie rozlicza się z HMRC obawiając się podatku, jak się okazuje zupełnie niepotrzebnie.

Zyski z kryptowalut podlegają opodatkowaniu w UK podatkiem CGT w wysokości 10% lub 20% Jest dodatkowa kwota wolna od podatku dla CGT, która wynosi £12,300, czyli traderzy, których zyski z giełdy nie przekroczą tej kwoty, nie zapłacą żadnego podatku (dla małżeństw jest to kwota dwukrotnie większa). Finance Act 2011 daje prawo HMRC do żądania od brytyjskich giełd informacji o osobach posiadających w nich konta.

Kryptowaluty są w Wielkiej Brytanii traktowane jak inwestycje i zyski z handlu nimi, podlegają pod Capital Gains Tax, czyli podatek od zysków kapitałowych. Osoby prywatne handlujące kryptowalutami muszą wykazać zyski (lub straty) z tego handlu i zapłacić ewentualny podatek. Spora rzesza traderów nie wykazuje zysków z giełd i nie rozlicza podatku, sądząc, że kryptowaluty dają anonimowość.

Tymczasem giełdy mają obowiązek udzielać informacji o kapitale swoich użytkowników, jeśli HMRC takich informacji zażąda. Stało się tak już z giełdą Coinbase pod koniec 2021 roku, która udostępniła dane użytkowników posiadających portfel o wartości powyżej 3000. Na razie HMRC wykorzystało te dane do wysłania listów informacyjnych o konieczności wykazania zysków dając czas traderom na dokonanie rozliczeń.

Zero podatku od kryptowalut

Zyski w kryptowalut rozlicza się za okres identyczny z rokiem podatkowym osób fizycznych, czyli od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Podatek płaci się tylko od zysku uzyskanego za cały ten okres z handlu kryptowalutami. Dla Capital Gains Tax jest osobna kwota wolna od podatku wynosząca £12,300, więc, jeśli zysk z giełd wyniesie poniżej tej kwoty, nie płaci się wcale podatku. Koszt zakupu kryptowalu jest oczywiście uwzględniany, a więc kwota wolna od podatku dotyczy tylko zysku na czysto.

Wielu traderów, którzy giełdę traktują jak hobby lub którzy chcą sprawdzić, na czym polega handel kryptowalutami, osiąga mniejsze zyski. Wszyscy oni nie zapłacą podatku. Jak mówi Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax, która zajmuje się rozliczeniami podatku od kryptowalut: “Spora liczba klientów ma zyski z jednej lub dwóch giełd w przedziale 5 - 10 tysięcy funtów. Handlu kryptowalutami nie traktują jak pracy zarobkowej, a bardziej hobby. Ich szczególnie zachęcamy do rozliczeń - podatek do zapłaty jest zerowy, a mają wykazane dochody i mogą spać spokojnie”.

Rozliczenie kryptowalut konieczne i nieskomplikowane

Kryptowaluty rozlicza się tak, jak przychody z działalności gospodarczej w formie self-assessment. Wymagane są do tego wyliczenia zysku ze wszystkich giełd, co w praktyce sprowadza się do sumy zysków/strat z każdej pojedynczej transakcji. Pod uwagę należy wziąć nie tylko wymianę kryptowalut na tradycyjne waluty, ale także wymianę jednej kryptowaluty na inną (jak na przykład wymiana Bitcoina na Ethereum, czy Litecoin) lub też zakup usług lub towarów za kryptowaluty. Po przekroczeniu progu £12,300, stawka podatkowa wyniesie 10% lub 20% w zależności od ogólnych zarobków osoby w danym roku. Osoby, które zarobiły łącznie poniżej £50,270 zapłacą 10%, powyżej 20%.