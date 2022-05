Ilu z 2,3 mln posiadaczy Bitcoina w UK rozumie, czym są kryptowaluty?

Rząd brytyjski obawia się, że posiadacze kryptowalut niezbyt rozumieją, czym jest wirtualna waluta i padają ofiarą naciągaczy tracąc pieniądze. Z przeprowadzonego w 2021 roku badania konsumenckiego wynika, że aż 78% dorosłych słyszało o kryptowalutach, ale znaczna część nie wie, czym są kryptowaluty i jakie ryzyko niesie z sobą inwestowanie w nie.

Bazujac na badaniu konsumenckim z 2021 roku, rząd postanowił zaostrzyć przepisy dotyczące reklam kryptowalut, aby nie wprowadzały one w błąd i nie skłaniały do pochopnego zakupu kryptowalut. Zdaniem rządu świadomość istnienia kryptowalut rośnie, ale maleje ich zrozumienie, co naraża potencjalnych inwestorów na ryzyko.

Wiemy, czym są kryptowaluty?

Z badania przeprowadzonego w 2021 roku wynikało, że świadomość istnienia kryptowalut jest dość wysoka. Aż 78% badanych wskazało, że wie o istnieniu kryptowalut. Wśród wymienianych przez badanych kryptowalut, najpopularniejszą okazał się Bitcoin, znacząco wyprzedzając inne kryptowaluty:

- Bitcoin

- Ethereum

- XRP (Ripple)

- Bitcoin Cash (BCH)

- Bitcoin SV (BSV)

- Libra (Diem)

- Litecoin

Rozpoznawalność różnych rodzajów kryptowalut w latach 2020 i 2021

Gorzej natomiast było z podaniem definicji kryptowaluty lub wiedzą na temat technologii użytej do jej wytworzenia, czy też tego, że inwestorzy nie są objęci żadną ochroną finansową. Rząd szczególnie zwrócił uwagę na znaczny odsetek osób, które posiadając niskie przychody, posiłkowały się pożyczką, aby zainwestować w kryptowaluty, co mogło wpędzić je w długi i problemy finansowe. Mniej niż 60 proc. posiadaczy uznało, że ma dobre zrozumienie kryptowalut, zaś ponad 15 proc. posiadaczy kryptowalut stwierdziło, że inwestycja w kryptowalutę jest w jakiś sposób chroniona finansowo i posiada gwarancję, co jest nieprawdą. Co ciekawe najbardziej świadomymi posiadaczami kryptowalut okazali się posiadacze Bitcoina.

Analiza badania sprawiła, że rząd aktywnie zainteresował się ochroną konsumentów kupujących kryptowaluty i zwiększeniem wiedzy na temat kryptowalut w społeczeństwie. W 2021 roku brytyjski urząd skarbowy HMRC rozpoczął kampanię informacyjną dotyczącą konieczności rozliczeń zysków z giełdy, o czym pisaliśmy wcześniej >> Mimo to, świadomość obowiązku rozliczenia zysków z inwestycji w kryptowaluty jest nadal niska wśród inwestorów. Wielu z nich nie wie, że zyski takie należy rozliczyć i że obowiązuje dość wysoka kwota wolna od podatku dla zysków z takich inwestycji. Księgowanie kryptowalut potrafi być złożonym procesem, co dodatkowo zniechęca inwestorów. Tymczasem zyski z giełd kryptowalut są takimi samymi zyskami jak z innych inwestycji i jako takie podlegają opodatkowaniu.