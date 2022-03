Brytyjscy dokerzy zablokowali transport gazu z Rosji, który, mimo zakazów, nadal jest możliwy

Za sprawą luki prawnej rosyjski tankowiec z gazem wpłynął do brytyjskiego portu, jednak przez to, że dokerzy odmówili jego rozładunku, statek został przekierowany – podał „The Guardian”.

W piątek rano tankowiec ze skroplonym gazem ziemnym „Boris Wilkickij” za sprawą protestu brytyjskich dokerów, którzy odmówili rozładunku statku, został przekierowany.

Dokerzy zablokowali transport gazu z Rosji

Statek ze skroplonym gazem ziemnym dla firmy Centrica wpłynął do portu Isle of Grain w południowo-wschodniej Anglii – a było to możliwe za sprawą luki prawnej. Dzięki inicjatywie i oporowi dokerów, którzy odmówili rozładunku, tankowiec został przekierowany.Po tym, jak dokerzy reprezentowani przez związek zawodowy Unison ostrzegli, że zbuntują się przeciwko wszelkim instrukcjom, aby pomóc w doprowadzeniu gazu na ląd, statek nie będzie już cumował w zakładzie w Kent.

Mimo tego, że minister transportu, Grant Shapps, zamknął wszystkie brytyjskie porty dla statków mających związek z Rosją, tankowce z ropą i gazem z tego kraju nadal wpływają do portów w Wielkiej Brytanii – podaje „The Guardian” i wylicza, że w czwartek w porcie Foyle w Irlandii Północnej zacumował tankowiec „Pluto”, z kolei u wybrzeży Liverpoolu zakotwiczył tankowiec „Seacod” transportujący ropę z terminalu w Primorsku.

- Rząd musi działać natychmiast, aby zamknąć tę lukę i powstrzymać rosyjskie towary nadal przybywające do Wielkiej Brytanii pod przykrywką innego kraju - powiedział powiedział Matt Lay ze związku zawodowego Unison.

Luka prawna

Statki z rosyjskimi ładunkami wpływają do brytyjskich portów mimo zakazu wydanego przez ministra transportu za sprawą wspomnianej luki prawnej. Okazuje się, że wydany przez Shappsa zakaz transportu dotyczy statków pływających pod rosyjską banderą, zarejestrowanych w Rosji, które są własnością, są kontrolowane, czarterowane lub obsługiwane przez Rosjan, jednak zapis nie uwzględnia kraju pochodzenia samego ładunku, co jest wykorzystywane, do obejścia przepisów.

Przeczytaj koniecznie: Priti Patel przyjedzie na granicę Polski z Ukrainą. Uruchomi nowy system wizowy