Brytyjka znudzona oglądaniem przez męża Euro 2020 wygrała na loterii milion funtów

2 lipca 33-letnia Brytyjka z Basingstoke kupiła los na loterii w EuroMillions, gdy jej mąż oglądał rozgrywki Euro 2020. Kobieta wygrała milion funtów. Na co wyda pieniądze?

Mimo ogromnych emocji, które budziły rozgrywki Euro 2020, pewna Brytyjka była już nimi znudzona, zostawiła męża w domu przed telewizorem i postanowiła kupić los na loterii EuroMillions. Jak się okazało, wygrała milion funtów.

Wygrała na loterii

33-letnia Brytyjka powiedziała, że część wygranej przeznaczy wspaniałomyślnie na karnet sezonowy Liverpoolu dla męża, Paula. Kobieta zaznaczyła także, że bardzo była dumna z awansu angielskiej drużyny i kibicowała jej wiernie, jednak jej mąż oglądał każdy mecz, co było dla niej „czasem męczące”.

Po nabyciu kuponu w EuroMillions 33-letnia Sammantha sprawdziła skrzynkę mailową i pomyłkowo odczytała, że wygrała 1000 funtów.

- Czuję się trochę zakłopotana, ale muszę przyznać, że chociaż jestem dyplomowaną księgową i codziennie pracuję z liczbami, to Paul uważniej przyjrzał się wiadomości i zwrócił uwagę, że to, co wydawało mi się 1000 funtów, było tysiąc razy większą liczbą i naprawdę wygrałam 1 milion funtów. Żadne z nas nie odważyło się na początku uwierzyć w zwycięstwo. Byliśmy przekonani, że to podróbka i że w jakiś sposób zostałam oszukana – powiedziała Brytyjka.

Bezpieczeństwo dla rodziny

Sammantha powiedziała, że pieniądze zapewnią rodzinie bezpieczeństwo, ponieważ nie była w stanie uzyskać ubezpieczenia na życie, gdyż ma chorobę afektywną dwubiegunową.

- Zawsze martwiło mnie, że, jeśli coś się mi stanie, przyszłość Paula i naszych dzieci nie byłaby tak bezpieczna – powiedziała kobieta.

Rodzina za wygraną planuje także zakup wymarzonego urlopu na Bora Bora w Polinezji Francuskiej i samochodu Range Rover Sport. Okazało się, że Sammantha była jedną z 20 szczęśliwych graczy, którzy wygrali milion funtów w losowaniu.