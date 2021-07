Polka z UK „uziemiona” w ojczyźnie z powodu pozytywnego testu przed powrotem na Wyspy. „Nie każdy pracodawca poczeka”

Fot. Getty

Polacy z UK obawiają się pozytywnych wyników testu przed powrotem na Wyspy z wakacji w Polsce. Czy można podróżować do Wielkiej Brytanii, jeśli wynik testu na koronawirusa, wykonanego tuż przed podróżą, wyszedł pozytywny? Co grozi w przypadku braku dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu?

Lecąc na wakacje do rodziny w ojczyźnie, wielu Polaków z UK obawia się, że przed powrotem na Wyspy wyjdzie im pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie będą w stanie na czas wrócić do pracy, a w związku z tym nastąpią różne życiowo-zawodowe komplikacje.

Jak się okazuje - takie przypadki niestety się zdarzają. Pewna internautka opisała na jednej z grup emigranckich na Facebooku niemile zaskakującą przygodę swojej znajomej z pozytywnym testem.

„Ciekawa jestem dlaczego nikt na tej grupie nie napisał, że został uziemiony w Polsce czy innym kraju z powodu testu Covid +. Ja mam bardzo bliski przykład. Prawie 3 tygodnie temu moja koleżanka poleciała do Polski na wesele siostry z UK. W drodze powrotnej za kilka dni na lotnisku w Polsce niespodzianka Covid +. Powtórka testu Covid +. Po kilku dniach test wyszedł Covid +. Jest uziemiona w Polsce ponad 2 tygodnie. Jeszcze nie wiadomo ile czasu. Oczywiście ją sprawdzają, a jak raz się nie dodzwonili, to przyjechała policja. Duża część weselników straciła węch i smak i źle się czują. I to co najciekawsze... nikt nie zrobił testu. Nikt nie jest w statystykach. Jeden jest pod respiratorem w stanie ciężkim. Na ten moment do państw z listy amber nie ma ubezpieczenia turystycznego. Chyba że to tylko ja nie znalazłam takiego. Jak ktoś wie, że takie jest poproszę o pomoc, bo jest mi potrzebne. Ten post to tak do przemyślenia, bo nie wszystko wygląda tak różowo, jak tu niektórzy z państwa piszą. Nie każdy pracodawca poczeka”.