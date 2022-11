Technologia 5G jest przereklamowana? Wielu użytkowników urządzeń obsługujących 5G nie zauważyło poprawy prędkości internetu

Fot. Getty

Czy technologia 5G, czyli najnowszy standard komunikacji mobilnej, który ma zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z internetu, oferuje użytkownikom znaczącą, jakościową zmianę? Najnowsze badania pokazują, że wielu użytkowników tej technologii wciąż czeka, by zobaczyć zapowiadane, przełomowe rezultaty.

Technologia 5G jest przereklamowana?

Najnowsze badania pokazują, że łączność 5G jest przereklamowana, ponieważ wielu użytkowników urządzeń obsługujących 5G nie doświadczyło jeszcze poprawy szybkości internetu lub jego niezawodności. Z ankiety przeprowadzonej przez Uswitch.com wynika, że aż jeden na sześciu użytkowników telefonów komórkowych z 5G uważa tę technologię za zdecydowanie przereklamowaną, a mniej niż połowa twierdzi, że od czasu dokonania aktualizacji zauważyła zauważalną poprawę szybkości internetu lub jego niezawodności. Dosyć spore różnice widać też w tym względzie między obszarami miejskimi i wiejskimi, ponieważ aż 17 proc. mieszkańców wsi przyznało, że nigdy nie było w stanie połączyć się z siecią 5G. W miastach takich osób było około trzy razy mniej. A co jeszcze bardziej niepokojące, w niektórych regionach Wielkiej Brytanii ludzie mają problem, żeby w ogóle złapać dobry sygnał w wyższym standardzie. Na przykład w Yorkshire tylko 48 proc. respondentów uważa, że otrzymuje niezawodne usługi w technologii 4G, a 14 proc. przyznało się, że wciąż korzysta z sieci 2G, której początki sięgają lat 90-tych. Firmy telekomunikacyjne zapowiadają jednak, że będą regularnie wycofywać starsze sieci, aby tym samym zwalniać miejsce dla usług w standardach 4G i 5G.

Technologia 5G jest nowa i trzeba poczekać, by zobaczyć jej potencjał

Eksperci zaznaczają, że technologia 5G jest nowa i że trzeba trochę poczekać, by zobaczyć jej pełny potencjał. Ekspert ds. telekomunikacji w Uswitch.com Ernest Doku przypomina, że technologia 5G wdrażana jest dopiero od trzech lat i trzeba trochę czasu, aby generalny krajobraz łączności w kraju się zmienił. - Po obietnicy, że 5G zapewni ultraszybką prędkość naszym telefonom komórkowym, nie dziwię się, że wielu konsumentów nadal nie rozumie, o co jest tyle zamieszania, gdy porównują [tę technologię] z tymi stosowanymi dotychczas. Ale ważne jest, aby pamiętać, że 5G zostało po raz pierwszy przetestowane w Wielkiej Brytanii zaledwie trzy lata temu, więc ta technologia jest nadal w powijakach. Wciąż tylko zarysowujemy powierzchnię tego, co można przy jej pomocy zrobić. Kiedy ta technologia osiągnie swój potencjał – a co ważniejsze, gdy będzie łatwo dostępna dla wszystkich – to zmieni się nie tylko prędkość przesyłu naszych danych mobilnych, ale także sposób, w jaki żyjemy – precyzuje Doku na łamach brytyjskich mediów.

Kiedy sieć 5G zadebiutowała w UK?

Standard 5G jest dostępny w UK już od trzech lat. Piąta generacja technologii mobilnych, zapewniająca nieosiągalne do tej pory prędkości przesyłu danych, zadebiutowała w 2019 roku w sześciu największych brytyjskich miastach - Londynie, Cardiff, Belfaście, Edynburgu, Birmingham i Manchesterze. W porównaniu z poprzednią generacją, czyli 4G, 5G oferuje, przynajmniej w teorii, kilkakrotny wzrost prędkości, a także nowe technologie URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications) oraz mMTC (massive Machine Type Communications), które są potrzebne choćby do szerokiego spektrum zastosowań Internetu Rzeczy. Jak bardzo 5G przyspieszyło w stosunku do 4G? Prędkość transferu może sięgnąć nawet 1GB/s, co umożliwia pobranie filmu w rozdzielczości FullHD w trzy sekundy! - To początek podróży 5G do Wielkiej Brytanii i wspaniała wiadomość dla naszych klientów, którzy potrzebują i chcą najlepszej jakości połączeń – mówił kilka lat temu niekryjący zadowolenia Marc Aller, dyrektor generalny działu konsumenckiego BT/EE.

Czy technologia 5G jest szkodliwa dla zdrowia?

Wiemy, że sieć 5G jest niezbędna ze względu na stały wzrost liczby urządzeń łączących się z internetem, a także na coraz większe potrzeby użytkowników w zakresie transferu danych. Ale od momentu inauguracji standardu komunikacji mobilnej 5G wiele osób na całym świecie obawia się, że technologia ta jest szkodliwa dla zdrowia człowieka. Naukowcy uspokajają jednak, że technologia 5G, która wykorzystuje fale elektromagnetyczne, była już wielokrotnie badana i jest stale monitorowana. Sieci 5G opierają się na falach radiowych podobnych do 3G, 4G/LTE czy Bluetooth, a nie zostało dotychczas udowodnione, by pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia korzystające z częstotliwości radiowych mogły mieć negatywny wpływ na ludzi. Trzeba jednak mieć na uwadze, że upowszechnienie się 5G spowoduje wzrost ekspozycji człowieka na działanie fal elektromagnetycznych (maszty 5G będą gęściej ustawione) w porównaniu do wcześniejszych standardów.

