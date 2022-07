Brytyjczyk znalazł sposób na schłodzenie się w 40-stopniowym upale. Zanurzył się w chłodnej wodzie w pojemniku na śmieci [Wideo]

Ale... skończyło się to komicznie!

Fot. TikTok

Z upałem każdy radzi sobie tak, jak potrafi najlepiej. W sieci pojawiło się nagranie, na którym pewien Brytyjczyk chłodzi się w zimnej wodzie, w pojemniku na śmieci i z drinkiem w ręku.

W jeden z najgorętszych dni w Anglii, Brytyjczyk postanowił schłodzić się w zupełnie nietypowy sposób. Mężczyzna zanurzył się w zimnej wodzie, a z powodu braku basenu lub innego pojemnika, do którego mógłby wlać wodę, wszedł do kosza na śmieci. Brytyjczyka, chłodzącego się w tym pojemniku z drinkiem w ręku, zauważył przypadkowy przechodzień, który następnie umieścił nagranie z całego zdarzenia na TikToku.

Śmieszne wideo na TikToku

Między mężczyzną, który nagrał całe zdarzenie, a Brytyjczykiem chłodzącym się w zimnej wodzie w pojemniku na śmieci, doszło do ostrzejszej wymiany zdań. Choć nie sposób jest powiedzieć, czy wideo nie jest tak naprawdę parodią i swego rodzaju ustawką. Niemniej jednak, jak widzimy na nagraniu, przechodzień kpi ze starszego Brytyjczyka i ze sposobu, w jaki postanowił wypocząć. Ten z kolei nie rozumie, dlaczego jest wyśmiewany, ponieważ, jak mówi, ma pełne prawo chłodzić się tak, jak chce, w rekordowo gorącym dniu w Anglii – choćby miałoby to polegać na wejściu do kosza na śmieci.

Gdy między mężczyznami zaczyna wrzeć, pomysłowy Brytyjczyk wyzywa przechodnia na pojedynek, grożąc, że obije mu nos. Ale gdy próbuje wstać, by zbliżyć się do natręta, przewraca się na ziemię, wylewając przy tym całą zimną wodę do swojego ogrodu.

