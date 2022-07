Supermarkety zaoferują rodzinom zniżki, by pomóc im przetrwać kryzys związany z rosnącymi kosztami życia

Fot. Getty

Giganci handlu detalicznego, w tym supermarkety Asda i Sainsbury's, zaoferują rodzinom zniżki na zakupy, by pomóc im przetrwać kryzys związany z rosnącymi kosztami życia na Wyspach. Rabaty zostaną wprowadzone zgodnie z założeniami nowej rządowej kampanii „Help for Households”.

Najwięksi detaliści w Wielkiej Brytanii przyłączają się do rządowej kampanii „Help for Households”, która ma pomóc rodzinom przetrwać obecny kryzys związany z rosnącymi kosztami życia. W związku z potrzebą niesienia pomocy rodzinom w UK, supermarkety Asda i Sainsbury's zaoferują im zniżki na zakupy spożywcze. Supermarket Asda zapowiedział rozszerzenie dotychczasowego programu, który umożliwia dzieciom zakup posiłku za £1, a supermarket Sainsbury’s rozpocznie kampanię „Nakarm swoją rodzinę za piątkę”. Z kolei Morrisons rozpocznie wydawanie całkowicie darmowych posiłków dla dzieci.

Boris Johnson poinformował, że kampania „Help for Households” pomoże rodzinom w całym kraju, które odczuwają presję na domowe budżety. - Rząd zapewni bezprecedensową kwotę £37 mld, aby pomóc gospodarstwom domowym w przetrwaniu obecnej burzy. Zarówno sektor publiczny, jak i prywatny mają tutaj rolę do odegrania – i dlatego wspaniale jest widzieć, jak wiele wiodących, brytyjskich firm, zgłasza się teraz, oferując nowe oferty i rabaty, które zapewnią bardzo potrzebne rodzinom wytchnienie przy kasie. To nie rozwiąże problemu z dnia na dzień, ale jest to kolejna broń w naszym arsenale, gdy walczymy z plagą rosnących cen i inflacji – dodał premier.

I know people are worried about rising prices and that’s why we are providing help for households.



Today over 8 million households will start automatically receiving their first £326 Cost of Living payment – part of a £1,200 targeted support package.https://t.co/1dNT2klnnDpic.twitter.com/yqoNl0NQtc