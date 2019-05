Brytyjczyk nie może znaleźć pracy od 2 lat, mimo iż wysłał... ponad 400 CV!

Fot. Facebook

Jake Hopes jest zdesperowany, by znaleźć pracę, ale od 2 lat, mimo wysłania ponad 400 CV, nie udało mu się nigdzie zatrudnić. Młody Brytyjczyk skarży się, że obecnie w UK, w sektorach niewymagających specjalistycznego wykształcenia, mamy do czynienia ze zbyt dużą podażą pracowników.

Jake Hopes opowiedział na łamach „Bristol Live”, że od dwóch lat nie jest w stanie znaleźć stałej pracy. Brytyjczyk, który wysyła kilka CV tygodniowo, twierdzi, że albo nie dostaje w ogóle odpowiedzi na swoje zgłoszenia, albo, jeśli już dostaje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, to słyszy, że miejsce pracy, o które się starał, zostało już przydzielone komuś innemu. - Nie dostałem nawet pracy w Pizza Hut, gdzieś, gdzie zatrudnia się najwięcej ludzi. Po prostu za dużo ludzi stara się o jedno stanowisko, przez co jest naprawdę trudno – wyznał rozgoryczony Hopes.

Czytaj także: Polakom przestanie się opłacać praca w Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Brytyjczyk opowiedział na łamach „Bristol Live”, że brak pracy nie pozwala mu realizować marzeń, a także że bardzo go to frustruje. - Potrzebuję pieniędzy, żeby zapłacić za naukę w szkole aktorskiej. Bez pracy nie mogę tego zrobić – powiedział Hopes. - To jest bardzo frustrujące. Spędzam dużo czasu w domu, nudząc się. Staram się wychodzić z domu, ale zazwyczaj to właśnie w nim spędzam większość czasu. Chcę pracować. I naprawdę chciałbym zostać uznanym aktorem, ale nie mogę tego zrobić bez pieniędzy – dodał.

Nie przegap także: Urlop macierzyński w UK: Nowe przepisy będą chronić powracające do pracy matki przed zwolnieniem

Przypomnijmy, że bezrobocie w Wielkiej Brytanii wciąż znajduje się na rekordowo niskim poziomie i jest najniższe od ponad 40 lat. Obecnie w UK jest 32,7 mln zatrudnionych, a tylko w pierwszym kwartale 2019 pracę znalazło blisko 100 tys. ludzi. Z kolei bezrobocie spadło w tym samym czasie o 65 000 – do 1,3 mln.

Nie przegap: Zbliża się koniec PPI – ostatnia szansa na ubieganie się o zwrot! Skorzystaj z obsługi po polsku