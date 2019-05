Urlop macierzyński w UK: Nowe przepisy będą chronić powracające do pracy matki przed zwolnieniem

Fot. Facebook

Badania, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej, wskazują, że aż jedna na pięć matek doświadczyła w miejscu pracy nękania lub negatywnych komentarzy związanych z ciążą. Komisja parlamentarna zaproponowała nowe przepisy, mające chronić kobiety powracające z urlopu macierzyńskiego przed zwolnieniem.

Matki powracające do pracy po urlopie macierzyńskim będą chronione przed zwolnieniem przez sześć miesięcy na mocy nowych przepisów, zaproponowanych przez przewodniczącą Komisji ds. Kobiet i Równości w Izbie Gmin, Marię Miller. Zmiany przedstawione przez konserwatywną deputowaną cieszą się dużym poparciem wśród członków wszystkich partii i zostały oficjalnie przedłożone Izbie Gmin na wtorkowym posiedzeniu.

Zgodnie z zamysłem projektu, w Wielkiej Brytanii ma zostać wprowadzony zakaz zwalniania kobiet w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego, a także przez sześć miesięcy po zakończeniu ciąży lub urlopu - z wyjątkiem szczególnych okoliczności.

Brytyjski Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej rozpoczął w styczniu konsultacje, w wyniku których ustalono, że ochrona prawna dla matek powinna zostać wydłużona do sześciu miesięcy po zakończeniu ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Obecnie prawo chroni kobiety jedynie przez dwa tygodnie. Nowe przepisy będą też miały zastosowanie w przypadku obojga rodziców powracających z urlopu rodzicielskiego, a także w przypadku adopcji.

Badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa, wykazały, że jedna na dziewięć kobiet została zwolniona po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego. Wiele kobiety stwierdziło, że zostały bardzo źle potraktowane przez pracodawców i po prostu "wyrzucono" je z pracy przez to, że zdecydowały się na dziecko. Ponadto, w badaniu oszacowano, że problem dotyczy około 54 000 kobiet rocznie w całej Wielkiej Brytanii. Okazało się również, że jedna na pięć matek stwierdziła, że doświadczyła w pracy nękania lub negatywnych komentarzy związanych z ciążą.

Maria Miller, przewodnicząca sejmowej komisji, powiedziała: - "Życie rodzinne i gospodarka ucierpią, jeśli praktyki w miejscach pracy nie zostaną wprowadzone w XXI wiek. Zapewnienie skutecznej ochrony przed zwolnieniem kobiet w ciąży byłoby naprawdę dobrym początkiem". Posłanka ostrzegła również, że obecne praktyki pracodawców często prowadzą do sytuacji, w której kobiety w ciąży lub zaraz po porodzie są de facto zmuszane do pracy - co negatywnie odbija się na zdrowiu matek i ich potomstwa, a w dalszym rozrachunku jest niekorzystne zarówno z perspektywy społecznej, jak i ekonomicznej.

