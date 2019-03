Polakom przestanie się opłacać praca w Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Do Brexitu pozostało tylko 9 dni, jednak sytuacja związana z wyjściem z UE wciąż jest niepewna, co przekłada się na wahania kursu funta, które nie sprzyjają imigrantom zarobkowym w UK, w tym także Polakom.

Sytuację dotyczącą Brexitu można bez wahania nazwać obecnie patową. Umowa ws. wyjścia z UE została dwukrotnie odrzucona przez brytyjskich parlamentarzystów, a trzecie głosowanie w tej sprawie (według opinii niektórych i tak daremne) zablokował w poniedziałek spiker Izby Gmin, John Bercow.

Brytyjski rząd, aby uniknąć twardego Brexitu, musi obecnie prosić Unię Europejską o zgodę na przedłużenie Artykułu 50., jednak unijni negocjatorzy postawili już ultimatum dotyczące konieczności przedstawienia przez Wielką Brytanię konkretnego planu dalszych działań – w przeciwnym razie UE odrzuci jakiekolwiek opóźnienie Brexitu.

Theresa May będzie prosić Tuska o „krótkie opóźnienie” Brexitu. Barnier zastrzega jednak, że premier musi podać „jasny powód”

Czas nagli, a doniesienia zarówno z Londynu jak i Brukseli czynią coraz bardziej prawdopodobnym twardy Brexit. Wciąż nie wiadomo, czy do niego dojdzie, jednak także samo opóźnienie wyjścia z UE sprawi, że Wielka Brytania stanie przed kolejnymi problemami, m.in. koniecznością uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które będą dla niej olbrzymim wydatkiem.

Kryzysowa sytuacja polityczna na Wyspach osłabia wartość funta, co w dłuższym okresie staje się nieopłacalne dla imigrantów zarobkowych w Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę, że w pierwszym półroczu 2018 roku Polacy przesłali z UK do kraju prawie 1,6 mld złotych, to wraz ze spadkiem wartości szterlinga przesyłać będą już coraz mniej, a ich oszczędności także będą skromniejsze.

Obecnie analitycy finansowi twierdzą, że wyjątkowo ciężko przewidzieć dalsze zachowanie funta zwłaszcza, że nie znamy planu na pokonanie trwającego impasu. Są oni jednak zgodni co do tego, że nawet wydłużenie terminu Brexitu nie przyczyni się do znaczących wzrostów brytyjskiej waluty, dlatego imigranci z UE zarabiający w brytyjskiej walucie coraz częściej wybierają dalszą imigrację chociażby do Niemiec.

