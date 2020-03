"Brytyjczycy śmiecą, gdzie popadnie" - prawda czy mit? ZOBACZ wideo!

To przekracza wszelkie granice!

Wyrzucanie śmieci gdzie popadnie to w skali Wielkiej Brytanii całkiem poważny problem, a sami Brytyjczycy nie uchodzą za osoby, które specjalnie cenią sobie czystość i schludność.

Ile jest prawdy w micie o tym, że Brytyjczycy nie są zbyt czyści nie będziemy oceniać - faktem jednak jest, że rosnące góry śmieci zgromadzone nielegalnie w niedozwolonych miejscach to realny problem na Wyspie. Jak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy BBC w przeciągu ostatnich sześciu lat problem ten wzrósł niemal dwukrotnie, a w nadzór i organizację "dzikich" wysypisk zaangażowane są nierzadko wyspecjalizowane gangi.

Niejako w związku z walającymi się wszędzie śmieciami powstał właśnie ten krótki filmik - Piotr Pijanowski na własnej skórze doświadczył tego, że "Brytyjczycy śmiecą, gdzie popadnie". "Mieszkałem parę lat w Brighton i powiem, że Anglicy nigdy nie byli zbyt czystymi ludźmi, że tak powiem. Oczywiście, wszyscy Polacy też nie są czyści, żeby nie było, ale to, co tutaj się dzieje, przekracza wszystkie grancie" - komentuje w krótkim materiale.

Materiał możenie należy do najdłuższych, ale jest bardzo konkretny i warto nad poruszoną tematyką się zastanowić:

